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Трендовый цвет зимы 2025 — как выглядеть стильно и дорого

21 декабря 2024 11:22
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модный цвет зимы 2025 года — стильные идеи для зимнего образа
Стильная девушка в образе трендового цвета. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Модный сезон 2025 года возвращает нас к естественным цветам, и коричневый безоговорочно занимает главную роль. Этот цвет стал символом уюта и элегантности, а его глубокий оттенок шоколада прекрасно подходит зимним образам.

Новини.LIVE расскажет, как стильно интегрировать этот тренд в свой гардероб.

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Верхняя одежда

Шоколадные эко-шубки — маст-хев холодного времени. Пушистые, объемные и мягкие, они добавляют образу тепла и текстуры. Обратите внимание на длинные пальто классического кроя — они имеют изысканный и одновременно сдержанный вид.

Трендовая шуба в 2025 году
Эко-шуба в шоколадном оттенке. Фото с Instagram
Трендовое пальто, которое всегда пользуется спросом
Коричневое пальто. Фото с Instagram

Также трендовый коричневый отлично раскрывается на различных материалах:

  • Бархат — для вечерних платьев или элегантных костюмов.
  • Замша — юбки, жакеты или даже сапоги. Это сочетание выглядит дорого и непринужденно.
  • Шелк — шоколадный на шелковых топах или блузах выглядит вкусно и очень нежно.

Трендовые сапоги и колготки

Ботфорты в шоколадном оттенке — настоящая инвестиция сезона. Они удачно подчеркнут даже самое простое платье или свитер. А коричневые плотные колготки — то, что нужно для эффектных зимних образов.

Трендовые сапоги, которые стоит иметь этой зимой
Трендовые коричневые сапоги. Фото с Instagram
Подобные крепкие колготки сейчас в моде
Модные колготки. Фото с Instagram

Кожа в тренде

Шоколадный оттенок просто невероятен на эко-коже. Кожаные брюки, меди-юбки или даже куртки — это беспроигрышный выбор для тех, кто хочет выглядеть современно и уверенно.

Стильный образ с модной кожаной юбкой
Кожаная коричневая юбка. Фото с Instagram

Аксессуары с акцентом

Не забывай о мелочах — аксессуарах. Коричневые кожаные сумки, замшевые перчатки или шапки придают образу элегантности. Сумка насыщенного шоколадного цвета станет главной деталью любого аутфита.

Коричневая сумка может стать отличным дополнением образа.
Коричневая сумка. Фото с Instagram

Этой зимой коричневый не имеет границ — от верхней одежды до мельчайших деталей. Выбирайте свой любимый оттенок, экспериментируйте с фактурами и смело дополняйте гардероб стильными шоколадными акцентами.

Раньше мы писали о том, что из верхней одежды на зиму выбрали украинские звезды.

Также мы сообщали, какой еще цвет в одежде будет в тренде в следующем году.

мода одежда стиль цвета 2025 год

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