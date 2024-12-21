Модный цвет зимы 2025 года — стильные идеи для зимнего образа

Стильная девушка в образе трендового цвета. Фото: Freepik

Модный сезон 2025 года возвращает нас к естественным цветам, и коричневый безоговорочно занимает главную роль. Этот цвет стал символом уюта и элегантности, а его глубокий оттенок шоколада прекрасно подходит зимним образам.

Новини.LIVE расскажет, как стильно интегрировать этот тренд в свой гардероб.

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Верхняя одежда

Шоколадные эко-шубки — маст-хев холодного времени. Пушистые, объемные и мягкие, они добавляют образу тепла и текстуры. Обратите внимание на длинные пальто классического кроя — они имеют изысканный и одновременно сдержанный вид.

Эко-шуба в шоколадном оттенке. Фото с Instagram

Коричневое пальто. Фото с Instagram

Также трендовый коричневый отлично раскрывается на различных материалах:

Бархат — для вечерних платьев или элегантных костюмов.

— для вечерних платьев или элегантных костюмов. Замша — юбки, жакеты или даже сапоги. Это сочетание выглядит дорого и непринужденно.

— юбки, жакеты или даже сапоги. Это сочетание выглядит дорого и непринужденно. Шелк — шоколадный на шелковых топах или блузах выглядит вкусно и очень нежно.

Трендовые сапоги и колготки

Ботфорты в шоколадном оттенке — настоящая инвестиция сезона. Они удачно подчеркнут даже самое простое платье или свитер. А коричневые плотные колготки — то, что нужно для эффектных зимних образов.

Трендовые коричневые сапоги. Фото с Instagram

Модные колготки. Фото с Instagram

Кожа в тренде

Шоколадный оттенок просто невероятен на эко-коже. Кожаные брюки, меди-юбки или даже куртки — это беспроигрышный выбор для тех, кто хочет выглядеть современно и уверенно.

Кожаная коричневая юбка. Фото с Instagram

Аксессуары с акцентом

Не забывай о мелочах — аксессуарах. Коричневые кожаные сумки, замшевые перчатки или шапки придают образу элегантности. Сумка насыщенного шоколадного цвета станет главной деталью любого аутфита.

Коричневая сумка. Фото с Instagram

Этой зимой коричневый не имеет границ — от верхней одежды до мельчайших деталей. Выбирайте свой любимый оттенок, экспериментируйте с фактурами и смело дополняйте гардероб стильными шоколадными акцентами.

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