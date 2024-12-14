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Стильні образи з коричневою сумкою — топ модних ідей

14 грудня 2024 11:32
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
З чим носити трендову коричневу сумку — стильні образи з фото
Дівчина з коричневою сумкою. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Наступний рік дарує нам теплий коричневий колір, який одразу викликає асоціації з ароматною кавою та ніжним шоколадом. Якщо хочете бути в тренді, почніть свою модну пригоду з коричневої сумки — цього незамінного аксесуара, який здатен перетворити будь-який образ на стильний шедевр.

Сайт Новини.LIVE розповість, як саме поєднувати цей аксесуар, щоб мати модний вигляд.

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З чим носити коричневу сумку

Коричнева сумка чудово поєднується з відтінками землі: кремовим, оливковим чи гірчичним. Якщо бажаєте додати ефектності, спробуй стилізації з насиченими кольорами — фуксія, темно-синій, фіолетовий або навіть помаранчевий стануть ідеальними партнерами.

Стильні образи з коричневою сумкою — топ модних ідей - фото 1
Коричнева сумка у поєднанні з синіми джинсами. Фото з Instagram

Не забувайте і про популярний тренд останніх сезонів — монолуки. Весь образ у коричневому виглядає вишукано та сучасно, але важливо підібрати аксесуари відповідно до ситуації.

Стильні образи з коричневою сумкою — топ модних ідей - фото 2
Стильний монолук. Фото з Instagram

Для щоденних виходів чудово підійдуть практичні сумки-шопери. Якщо ж ви шукаєте щось компактніше, зверніть увагу на бананки або стильні рюкзаки, які зручно носити через плече. А для вечірніх виходів найкраще обрати елегантний клатч або невелику сумку на ланцюжку.

Стильні образи з коричневою сумкою — топ модних ідей - фото 3
Стильна бананка в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Що обрати зі взуття під коричневу сумку

Щодо взуття, старі модні правила радять підбирати його колір у тон сумки. Однак сучасна мода більш демократична — тепер взуття має доповнювати весь образ, а не лише аксесуар. Для створення кежуал стилю обирай снікерси, ковбойські чоботи, бутси, угги чи навіть снігоступи.

Стильні образи з коричневою сумкою — топ модних ідей - фото 4
Варіант стильного образу з коричневим кольором. Фото з Instagram

Якщо ж у вашому образі центральну роль відіграє клатч або маленька сумочка, варто звернути увагу на взуття на підборах — шпильки, ботильйони чи чоботи з каблуком-стовпчиком ідеально підкреслять ваш вечірній лук.

Раніше ми писали про те, які аксесуари варто придбати собі цієї зими.

Також ми повідомляли, чому в'язані шапки можуть тільки псувати загальний образ.

мода тренди сумки образ стиль

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