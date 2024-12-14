З чим носити трендову коричневу сумку — стильні образи з фото

Дівчина з коричневою сумкою. Фото: Pixabay

Наступний рік дарує нам теплий коричневий колір, який одразу викликає асоціації з ароматною кавою та ніжним шоколадом. Якщо хочете бути в тренді, почніть свою модну пригоду з коричневої сумки — цього незамінного аксесуара, який здатен перетворити будь-який образ на стильний шедевр.

Сайт Новини.LIVE розповість, як саме поєднувати цей аксесуар, щоб мати модний вигляд.

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З чим носити коричневу сумку

Коричнева сумка чудово поєднується з відтінками землі: кремовим, оливковим чи гірчичним. Якщо бажаєте додати ефектності, спробуй стилізації з насиченими кольорами — фуксія, темно-синій, фіолетовий або навіть помаранчевий стануть ідеальними партнерами.

Коричнева сумка у поєднанні з синіми джинсами. Фото з Instagram

Не забувайте і про популярний тренд останніх сезонів — монолуки. Весь образ у коричневому виглядає вишукано та сучасно, але важливо підібрати аксесуари відповідно до ситуації.

Стильний монолук. Фото з Instagram

Для щоденних виходів чудово підійдуть практичні сумки-шопери. Якщо ж ви шукаєте щось компактніше, зверніть увагу на бананки або стильні рюкзаки, які зручно носити через плече. А для вечірніх виходів найкраще обрати елегантний клатч або невелику сумку на ланцюжку.

Стильна бананка в коричневому кольорі. Фото з Instagram

Що обрати зі взуття під коричневу сумку

Щодо взуття, старі модні правила радять підбирати його колір у тон сумки. Однак сучасна мода більш демократична — тепер взуття має доповнювати весь образ, а не лише аксесуар. Для створення кежуал стилю обирай снікерси, ковбойські чоботи, бутси, угги чи навіть снігоступи.

Варіант стильного образу з коричневим кольором. Фото з Instagram

Якщо ж у вашому образі центральну роль відіграє клатч або маленька сумочка, варто звернути увагу на взуття на підборах — шпильки, ботильйони чи чоботи з каблуком-стовпчиком ідеально підкреслять ваш вечірній лук.

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