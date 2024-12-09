В’язані шапки цієї зими — чому їх краще не носити

Стилісти проти — чому варто відмовитися від в’язаних шапок
Цієї зими стилісти радять забути про в'язані шапки, які вже кілька років були найпопулярнішим варіантом для холодів. На їхню думку, час освіжити свій гардероб і обрати більш стильні варіанти — утеплені бейсболки, пов'язки або теплі хустки. Саме такі головні убори додадуть образу витонченості та сучасності.
Сайт Новини.LIVE розповість детальніше, чому в'язані шапки цього сезону краще відкласти подалі.
Фахівці зазначають, що в'язані шапки залишалися в тренді близько восьми років, але зараз вони поступаються місцем більш екстравагантним рішенням.
Які головні убори зараз в тренді
Наприклад, кепі або утеплені бейсболки мають нестандартний вигляд і одразу привертають увагу. Теплі хустки, які багато хто вважав застарілими, також повертаються в моду. Усе це допоможе створити стильний зимовий образ.
Проте перш ніж обирати головний убір, стилісти рекомендують звертати увагу на матеріал. Натуральні тканини є найкращим вибором, оскільки вони не викликають електризації волосся. Синтетичні вироби можуть призводити до накопичення статичної електрики, що не лише псує зачіску, а й спричиняє дискомфорт.
Ще один важливий момент — форма шапки. Вільні головні убори, які не стискають голову, допоможуть зберегти об’єм волосся і запобігти його пошкодженню. А ось знову ж таки занадто щільні в’язані шапки, хоч і добре зігрівають, мають свої мінуси: вони порушують циркуляцію повітря, через що волосся може потіти, електризуватися, а укладка швидко втрачає вигляд.
Саме тому вибір нестандартних варіантів, таких як кепі, утеплені бейсболки чи пов’язки, не лише зробить вас стильнішими, але й захистить волосся від зайвого пошкодження.
Цього сезону головне правило — баланс між комфортом і модою. Правильно підібраний головний убір допоможе зберегти не лише тепло, а й красу вашої зачіски.
Раніше ми писали про те, які є альтернативи звичайним шапкам цієї зими.
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