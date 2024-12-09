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Стилісти проти — чому варто відмовитися від в’язаних шапок

9 грудня 2024 08:47
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
В’язані шапки цієї зими — чому їх краще не носити
Жінка у в'язаній шапці. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Цієї зими стилісти радять забути про в'язані шапки, які вже кілька років були найпопулярнішим варіантом для холодів. На їхню думку, час освіжити свій гардероб і обрати більш стильні варіанти — утеплені бейсболки, пов'язки або теплі хустки. Саме такі головні убори додадуть образу витонченості та сучасності.

Сайт Новини.LIVE розповість детальніше, чому в'язані шапки цього сезону краще відкласти подалі. 

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Фахівці зазначають, що в'язані шапки залишалися в тренді близько восьми років, але зараз вони поступаються місцем більш екстравагантним рішенням.

Які головні убори зараз в тренді

Наприклад, кепі або утеплені бейсболки мають нестандартний вигляд і одразу привертають увагу. Теплі хустки, які багато хто вважав застарілими, також повертаються в моду. Усе це допоможе створити стильний зимовий образ.

Стилісти проти — чому варто відмовитися від в’язаних шапок - фото 1
Стильний образ з кепі. Фото з Instagram

Проте перш ніж обирати головний убір, стилісти рекомендують звертати увагу на матеріал. Натуральні тканини є найкращим вибором, оскільки вони не викликають електризації волосся. Синтетичні вироби можуть призводити до накопичення статичної електрики, що не лише псує зачіску, а й спричиняє дискомфорт.

Ще один важливий момент — форма шапки. Вільні головні убори, які не стискають голову, допоможуть зберегти об’єм волосся і запобігти його пошкодженню. А ось знову ж таки занадто щільні в’язані шапки, хоч і добре зігрівають, мають свої мінуси: вони порушують циркуляцію повітря, через що волосся може потіти, електризуватися, а укладка швидко втрачає вигляд.

Стилісти проти — чому варто відмовитися від в’язаних шапок - фото 2
Дівчина гуляє у в'язаній шапці. Фото: Pixabay

Саме тому вибір нестандартних варіантів, таких як кепі, утеплені бейсболки чи пов’язки, не лише зробить вас стильнішими, але й захистить волосся від зайвого пошкодження. 

Цього сезону головне правило — баланс між комфортом і модою. Правильно підібраний головний убір допоможе зберегти не лише тепло, а й красу вашої зачіски.

Раніше ми писали про те, які є альтернативи звичайним шапкам цієї зими. 

Також ми повідомляли, чому так потрібно носити шарф взимку.

мода одяг краса стиль шапка

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