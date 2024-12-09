Вязаные шапки этой зимой — почему их лучше не носить

Женщина в вязаной шапке. Фото: Pixabay

Этой зимой стилисты советуют забыть о вязаных шапках, которые уже несколько лет были самым популярным вариантом для холодов. По их мнению, пора освежить свой гардероб и выбрать более стильные варианты — утепленные бейсболки, повязки или теплые платки. Именно такие головные уборы придадут образу изящества и современности.

Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее, почему вязаные шапки этого сезона лучше отложить подальше.

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Специалисты отмечают, что вязаные шапки оставались в тренде около восьми лет, но сейчас они уступают место более экстравагантному решению.

Какие головные уборы сейчас в тренде

К примеру, кепи или утепленные бейсболки выглядят нестандартно и сразу привлекают внимание. Теплые платки, многие считавшие устаревшими, также возвращаются в моду. Все это поможет создать стильный зимний образ.

Стильный образ с кепи. Фото с Instagram

Однако прежде чем выбирать головной убор, стилисты рекомендуют обращать внимание на материал. Натуральные ткани являются лучшим выбором, поскольку они не вызывают электризацию волос. Синтетические изделия могут приводить к накоплению статического электричества, что не только портит прическу, но и приводит к дискомфорту.

Еще один важный момент — форма шапки. Свободные головные уборы, которые не сжимают голову, помогут сохранить объем волос и предотвратить его повреждение. А вот опять же слишком плотные вязаные шапки, хоть и хорошо согревают, имеют свои минусы: они нарушают циркуляцию воздуха, из-за чего волосы могут потеть, электризоваться, а укладка быстро теряет вид.

Девушка гуляет в вязаной шапке. Фото: Pixabay

Поэтому выбор нестандартных вариантов, таких как кепи, утепленные бейсболки или повязки, не только сделает вас более стильными, но и защитит волосы от лишнего повреждения.

В этом сезоне главное правило — баланс между комфортом и модой. Правильно подобранный головной убор поможет сохранить не только тепло, но и красоту вашей прически.

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