Вязаные шапки этой зимой — почему их лучше не носить

Стилисты против — почему стоит отказаться от вязаных шапок
Этой зимой стилисты советуют забыть о вязаных шапках, которые уже несколько лет были самым популярным вариантом для холодов. По их мнению, пора освежить свой гардероб и выбрать более стильные варианты — утепленные бейсболки, повязки или теплые платки. Именно такие головные уборы придадут образу изящества и современности.
Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее, почему вязаные шапки этого сезона лучше отложить подальше.
Специалисты отмечают, что вязаные шапки оставались в тренде около восьми лет, но сейчас они уступают место более экстравагантному решению.
Какие головные уборы сейчас в тренде
К примеру, кепи или утепленные бейсболки выглядят нестандартно и сразу привлекают внимание. Теплые платки, многие считавшие устаревшими, также возвращаются в моду. Все это поможет создать стильный зимний образ.
Однако прежде чем выбирать головной убор, стилисты рекомендуют обращать внимание на материал. Натуральные ткани являются лучшим выбором, поскольку они не вызывают электризацию волос. Синтетические изделия могут приводить к накоплению статического электричества, что не только портит прическу, но и приводит к дискомфорту.
Еще один важный момент — форма шапки. Свободные головные уборы, которые не сжимают голову, помогут сохранить объем волос и предотвратить его повреждение. А вот опять же слишком плотные вязаные шапки, хоть и хорошо согревают, имеют свои минусы: они нарушают циркуляцию воздуха, из-за чего волосы могут потеть, электризоваться, а укладка быстро теряет вид.
Поэтому выбор нестандартных вариантов, таких как кепи, утепленные бейсболки или повязки, не только сделает вас более стильными, но и защитит волосы от лишнего повреждения.
В этом сезоне главное правило — баланс между комфортом и модой. Правильно подобранный головной убор поможет сохранить не только тепло, но и красоту вашей прически.
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