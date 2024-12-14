С чем носить трендовую коричневую сумку —стильные образы с фото

Девушка с коричневой сумкой. Фото: Pixabay

Следующий год дарит нам теплый коричневый цвет, который сразу вызывает ассоциации с ароматным кофе и нежным шоколадом. Если хотите быть в тренде, начните свое модное приключение с коричневой сумки — этого незаменимого аксессуара, способного превратить любой образ в стильный шедевр.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как именно сочетать этот аксессуар, чтобы выглядеть модно.

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С чем носить коричневую сумку

Коричневая сумка прекрасно сочетается с оттенками земли: кремовым, оливковым или горчичным. Если хотите добавить эффектности, попробуй стилизации с насыщенными цветами — фуксия, темно-синий, фиолетовый или даже оранжевый станут идеальными партнерами.

Коричневая сумка в сочетании с синими джинсами. Фото с Instagram

Не забывайте и о популярном тренде последних сезонов — монолуках. Весь образ в коричневом выглядит изысканно и современно, но важно подобрать аксессуары в соответствии с ситуацией.

Стильный монолук. Фото с Instagram

Для ежедневных выходов прекрасно подойдут практичные сумки-шоперы. Если же вы ищете что-то компактнее, обратите внимание на бананки или стильные рюкзаки, которые удобно носить через плечо.

Стильная бананка в коричневом цвете. Фото с Instagram

Что выбрать из обуви под коричневую сумку

Относительно обуви, старые модные правила советуют подбирать его цвет в тон сумки. Однако современная мода более демократична — теперь обувь должна дополнять весь образ, а не только аксессуар. Для создания кежуал стиля выбирай сникерсы, ковбойские сапоги, бутсы, угги или даже снегоступы.

Вариант стильного образа с коричневым цветом. Фото с Instagram

Если же в вашем образе центральную роль играет клатч или маленькая сумочка, стоит обратить внимание на обувь на каблуке — ботильоны или сапоги с каблуком-столбиком идеально подчеркнут ваш вечерний лук.

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