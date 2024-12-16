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Стильні пальта і шуби — що обирають українські зірки цієї зими

16 грудня 2024 11:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які пальта і шуби носити взимку — стильні ідеї від українських зірок
Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — час тепла, затишку та стильних образів. Українські блогери й знаменитості вже показали свої варіанти зимового гардероба, які надихають тисячі підписників.

Новини.LIVE розповість, які тренди панують у цьому сезоні.

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Катерина Репяхова

Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка, зробила ставку на зручність. Її вибір — білий пуховик оверсайз, який ідеально підходить для морозів. У комплекті з уггами, теплою шапкою та коричневою сумкою вона створює затишний і стильний лук. Завершують образ світлі джинси, що додають легкості та свіжості.

Зимовий лук від Катерини Репяхової
Катерина Репяхова. Фото: Instagram.com/repyahovakate

Злата Огнєвіч

Відома співачка Злата Огнєвіч завжди на хвилі моди. Для зйомок і щоденних виходів вона обирає стильні пальта. Один із її зимових образів — коричневе пальто оверсайз із тонким ременем на талії. До нього Злата додала шкіряні рукавички, прозорі колготки й елегантне взуття на підборах. Усе разом має вишуканий і дуже актуальний вигляд.

Злата Огнєвіч обирає стильні пальта для своїх образів
Злата Огнєвіч. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Люда з Голлівуду

Блогерка Люда з Голлівуду (Людмила Луцук) часто радує своїх підписників модними порадами. Цієї зими вона продемонструвала кілька стильних образів. У першому варіанті Люда одягла чорний облягаючий комбінезон, коричневу шубу зі штучного хутра та білі чоботи з гострим носком.

Відома блогерка слідкує за усіма новинками моди
Образ з модною шубкою від Луцук. Фото: Instagram.com/lyudashollywooda


Другий образ складався з джинсів-"варьонок", трендового коричневого светра, бежевого пуховика та замшевої сумки. Доповнили лук чоботи з вузьким носком, які додали образу витонченості.

Стильний зимовий образ від Луцук
Стильний лук на зиму від Луцук. Фото: Instagram.com/lyudashollywooda

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила зачіску, теж здивувала прихильників. В одному зі своїх зимових образів вона з’явилася в коротких шкіряних шортах, чорних колготках та пухнастій об’ємній шубі. Цей сміливий і водночас затишний образ має по-особливому стильний вигляд.

Нікітюк здивувала своєю трендовою шубою
Нікітюк в модному образі. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва обожнює свою куртку з ефектом зістареної шкіри. Її образи з цією річчю завжди різні, але однаково гармонійні. В одному випадку Надя комбінує куртку з чорними джинсами й темним светром, створюючи лаконічний total black.

Дорофєєва є прихильницею курток
Образ від Дорофєєвої у куртці. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

В іншому — доповнює її спідницею, низькими чобітками та полосатою водолазкою. Обидва варіанти мають стильний вигляд та підходять для різних подій.

Співачка демонструє свої довгі ніжки
Дорофєєва у звабливому образі. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Як бачимо, зима 2024-2025 обіцяє бути не тільки холодною, а й дуже модною. Надихайтесь образами улюблених зірок і створюйте свої неповторні луки.

Раніше ми писали про те, як створити образ у стилі першої леді України.

Також ми повідомляли, яку трендову шапку на 2025 рік обирають собі знаменитості. 

мода знаменитості одяг зірки стиль

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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