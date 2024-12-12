Модна шапка на зиму 2025 — з чим її носять Трінчер і Дорофєєва

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Шапка з відворотом — трендовий головний убір на зиму 2024-2025 років. Ця модель не лише стильна, а й неймовірно зручна та тепла. Її виготовляють із якісної пряжі, наприклад, кашеміру чи вовни, що робить її ідеальним вибором для холодного сезону.

Популярні українські співачки Анна Трінчер і Надя Дорофєєва вже оцінили переваги цього модного аксесуара та поділилися своїми образами в Instagram.

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Образ Анни Трінчер

Анна Трінчер, яка часто демонструє свої стильні луки в Instagram, зробила вибір на користь шапки з відворотом у модному шоколадному відтінку. Для зимового гардероба вона запропонувала комбінувати цей аксесуар із пуховиком у тон або контрастною дублянкою з хутром. Такий образ має дуже затишний і стильний вигляд.

Трінчер у модному аксесуарі цієї зими. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Трінчер у наймоднішій шапці. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Стиль Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва обрала класичну чорну в’язану шапку з відворотом, яка чудово доповнила її образ зі шкіряною курткою кольору темного шоколаду. Куртка з ефектом зістареної шкіри, чорні джинси та светр такого ж кольору створили гармонійний ансамбль. Яскравий акцент у вигляді червоних кросівок додав динаміки цьому луку.

Дорофєєва в стильному образі. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Як носити шапку з відворотом

Поєднуйте шапку з класичним або об’ємним пальто для створення елегантного зимового образу. Нейтральні кольори, як-от сірий, чорний чи темно-синій, підійдуть для щоденного використання.

З пуховиком або паркою ця шапка теж буде мати ідеальний вигляд. Шапка з відворотом у комбінації з теплим пуховиком та аксесуарами в тон (шарфом і рукавичками) додасть образу завершеності.

Для сміливих та динамічних аутфітів комбінуйте шапку зі шкіряною курткою, як класичною, так і сучасною, наприклад косухою.

Наймодніша шапка 2025 року. Фото з Instagram

Загалом, шапка з відворотом — справжній мастхев цієї зими. Вона підходить до будь-якого образу та дарує відчуття тепла і комфорту навіть у найхолодніші дні.

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