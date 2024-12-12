Модная шапка на зиму 2025 – с чем ее носят Тринчер и Дорофеева

Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Шапка с отворотом — трендовый головной убор на зиму 2024-2025 годов. Эта модель не только стильная, но и невероятно удобная и теплая. Ее изготовляют из качественной пряжи, например кашемира или шерсти, что делает ее идеальным выбором для холодного сезона.

Популярные украинские певицы Анна Тринчер и Надя Дорофеева уже оценили преимущества этого модного аксессуара и поделились своими образами в Instagram.

Читайте также:

Образ Анны Тринчер

Анна Тринчер, часто демонстрирующая свои стильные луки в Instagram, сделала выбор в пользу шапки с отворотом в модном шоколадном оттенке. Для зимнего гардероба она предложила комбинировать этот аксессуар с пуховиком в тон или контрастной дубленкой с мехом. Такой образ смотрится тепло, уютно и очень актуально.

Тринчер в модном аксессуаре этой зимы. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер в самой модной шапке. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Стиль Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева выбрала классическую черную вязаную шапку с отворотом, прекрасно дополнившую ее образ с кожаной курткой цвета темного шоколада. Куртка с эффектом состаренной кожи, черные джинсы и свитер такого же цвета создали гармоничный ансамбль. Яркий акцент в виде красных кроссовок добавил динамики этому луку.

Дорофеева в стильном образе. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как носить шапку с отворотом

Сочетайте шапку с классическим или объемным пальто для создания элегантного зимнего образа. Нейтральные цвета, такие как серый, черный или темно-синий, подойдут для ежедневного использования.

С пуховиком или паркой эта шапка тоже будет выглядеть идеально. Шапка с отворотом в комбинации с теплым пуховиком и аксессуарами в тон (шарфом и перчатками) придаст образу завершенности.

Для смелых и динамических аутфитов комбинируйте шапку с кожаной курткой, как классической, так и современной, например косухой.

Самая модная шапка 2025 года. Фото с Instagram

В целом, шапка с отворотом — настоящий мастхев этой зимы. Она подходит к любому образу и дарит ощущение тепла и комфорта даже в самые холодные дни.

Раньше мы писали о том, почему стилисты не советуют носить вязаные шапки этой зимой.

Также мы сообщали, как выбрать не только стильную, но и удобную шапку.