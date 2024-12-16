Какие пальто и шубы носить зимой – стильные идеи от украинских звезд

Надя Дорофеева. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Зима — время тепла, уюта и стильных образов. Украинские блогеры и знаменитости уже показали свои варианты зимнего гардероба, вдохновляющие тысячи подписчиков.

Новини.LIVE расскажет, какие тренды господствуют в этом сезоне.

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Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова, супруга певца Виктора Павлика, сделала ставку на удобство. Ее выбор — белый пуховик оверсайз, идеально подходящий для морозов. В комплекте с уггами, теплой шапкой и коричневой сумкой создает уютный и стильный лук. Завершают образ светлые джинсы, придающие легкость и свежесть.

Екатерина Репяхова. Фото: Instagram.com/repyahovakate

Злата Огневич

Известная певица Злата Огневич всегда на волне моды. Для съемок и ежедневных выходов она выбирает стильные пальто. Один из ее зимних образов — коричневое пальто оверсайз с тонким ремнем на талии. К нему Злата добавила кожаные перчатки, прозрачные колготки и элегантную обувь на каблуке. Все вместе выглядит изысканно и очень актуально.

Злата Огневич. Фото: Instagram.com/zlata.ognevich

Люда из Голливуда

Блогер Люда из Голливуда (Людмила Луцук) часто радует своих подписчиков модными советами. Этой зимой она продемонстрировала несколько стильных образов. В первом варианте Люда одела черный облегающий комбинезон, коричневую шубу из искусственного меха и белые сапоги с острым носком.

Образ с модной шубкой от Луцук. Фото: Instagram.com/lyudashollywooda



Второй образ состоял из джинсов-"варенок", трендового коричневого свитера, бежевого пуховика и замшевой сумки. Дополнили лук сапоги с узким носком, которые придали образу изящества.

Стильный лук на зиму от Луцук. Фото: Instagram.com/lyudashollywooda

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк, недавно сменившая прическу, тоже удивила поклонников. В одном из своих зимних образов она появилась в коротких кожаных шортах, черных колготках и пушистой объемной шубе. Этот смелый и одновременно уютный образ выглядит по-особому стильно.

Никитюк в модном образе. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева обожает свою куртку с эффектом состаренной кожи. Ее образы с этой вещью всегда разные, но все равно гармоничные. В одном случае Надя комбинирует куртку с черными джинсами и темным свитером, создавая лаконичный total black.

Образ от Дорофеевой в куртке. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

В другом дополняет ее юбкой, низкими сапогами и полосатой водолазкой. Оба варианта выглядят стильно и подходят для разных событий.

Дорофеева в обольстительном образе. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Как видим, зима 2024-2025 годов обещает быть не только холодной, но и очень модной. Вдохновляйтесь образами любимых звезд и создавайте свои неповторимые луки.

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