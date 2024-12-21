Модний колір зими 2025 року — стильні ідеї для зимового образу

Стильна дівчина в образі трендового кольору. Фото: Freepik

Модний сезон 2025 року повертає нас до природних кольорів, і коричневий беззаперечно займає головну роль. Цей колір став символом затишку та елегантності, а його глибокий відтінок шоколаду чудово пасує зимовим образам.

Новини.LIVE розповість, як стильно інтегрувати цей тренд у свій гардероб.

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Верхній одяг

Шоколадні екошубки — маст-хев холодної пори. Пухнасті, об’ємні та м'які, вони додають луку тепла й текстури. Зверніть увагу на довгі пальта класичного крою — вони мають вишуканий і одночасно стриманий вигляд.

Екошуба в шоколадному відтінку. Фото з Instagram

Коричневе пальто. Фото з Instagram

Також трендовий коричневий чудово розкривається на різних матеріалах:

Оксамит — для вечірніх суконь чи елегантних костюмів.

— для вечірніх суконь чи елегантних костюмів. Замша — спідниці, жакети або навіть чоботи. Це поєднання має дорогий та невимушений вигляд.

— спідниці, жакети або навіть чоботи. Це поєднання має дорогий та невимушений вигляд. Шовк — шоколадний на шовкових топах чи блузах виглядає "смачно" й дуже ніжно.

Трендові чоботи та колготки

Ботфорти в шоколадному відтінку — справжня інвестиція сезону. Вони вдало підкреслять навіть найпростішу сукню або светр. А коричневі цупкі колготки — те, що треба для ефектних зимових образів.

Трендові коричневі чоботи. Фото з Instagram

Модні колготи. Фото з Instagram

Шкіра в тренді

Шоколадний відтінок просто неймовірний на екошкірі. Шкіряні штани, міді-спідниці чи навіть куртки — це безпрограшний вибір для тих, хто хоче мати сучасний і впевнений вигляд.

Шкіряна коричнева спідниця. Фото з Instagram

Аксесуари з акцентом

Не забувай про дрібниці — аксесуари. Коричневі шкіряні сумки, замшеві рукавички чи шапки додають образу елегантності. Сумка насиченого шоколадного кольору стане головною деталлю будь-якого аутфіту.

Коричнева сумка. Фото з Instagram

Цієї зими коричневий не має меж — від верхнього одягу до найдрібніших деталей. Обирайте свій улюблений відтінок, експериментуйте із фактурами та сміливо доповнюйте гардероб стильними шоколадними акцентами.

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