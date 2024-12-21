Модний колір зими 2025 року — стильні ідеї для зимового образу

Трендовий колір зими 2025 — як мати стильний і дорогий вигляд
Модний сезон 2025 року повертає нас до природних кольорів, і коричневий беззаперечно займає головну роль. Цей колір став символом затишку та елегантності, а його глибокий відтінок шоколаду чудово пасує зимовим образам.
Новини.LIVE розповість, як стильно інтегрувати цей тренд у свій гардероб.
Які речі трендового кольору варто мати у своєму гардеробі
Верхній одяг
Шоколадні екошубки — маст-хев холодної пори. Пухнасті, об’ємні та м'які, вони додають луку тепла й текстури. Зверніть увагу на довгі пальта класичного крою — вони мають вишуканий і одночасно стриманий вигляд.
Також трендовий коричневий чудово розкривається на різних матеріалах:
- Оксамит — для вечірніх суконь чи елегантних костюмів.
- Замша — спідниці, жакети або навіть чоботи. Це поєднання має дорогий та невимушений вигляд.
- Шовк — шоколадний на шовкових топах чи блузах виглядає "смачно" й дуже ніжно.
Трендові чоботи та колготки
Ботфорти в шоколадному відтінку — справжня інвестиція сезону. Вони вдало підкреслять навіть найпростішу сукню або светр. А коричневі цупкі колготки — те, що треба для ефектних зимових образів.
Шкіра в тренді
Шоколадний відтінок просто неймовірний на екошкірі. Шкіряні штани, міді-спідниці чи навіть куртки — це безпрограшний вибір для тих, хто хоче мати сучасний і впевнений вигляд.
Аксесуари з акцентом
Не забувай про дрібниці — аксесуари. Коричневі шкіряні сумки, замшеві рукавички чи шапки додають образу елегантності. Сумка насиченого шоколадного кольору стане головною деталлю будь-якого аутфіту.
Цієї зими коричневий не має меж — від верхнього одягу до найдрібніших деталей. Обирайте свій улюблений відтінок, експериментуйте із фактурами та сміливо доповнюйте гардероб стильними шоколадними акцентами.
Раніше ми писали про те, що з верхнього одягу на зиму обрали собі українські зірки.
Також ми повідомляли, який ще колір в одязі буде в тренді наступного року.
Читайте Новини.LIVE!