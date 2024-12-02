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Трендовые прически 2025 — что будут носить все модницы

2 декабря 2024 16:06
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные прически 2025 года – стильные варианты для каждой
Красивая прическа. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Прически становятся неотъемлемой частью модного образа и дизайнеры уже определили, что будет популярным в 2025 году. Все больше внимания уделяется не только одежде, но и тому, как выглядит волос моделей на подиумах. И тренды нового сезона обещают быть интересными и стильными.

Сайт Новини.LIVE расскажет о них подробнее.

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Гладкие волосы — символ элегантности

Одним из ключевых трендов остается гладкость. Волосы аккуратно зачесаны, туго собраны в пучок или хвост, без лишних деталей. Главный акцент — на блестящей текстуре и сдержанности. Такой стиль подходит для любого события, ведь выглядит изящно и элегантно.

Трендовые прически 2025 — что будут носить все модницы - фото 1
Гладкие волосы. Фото с Instagram

Расслабленные волны для повседневного стиля

Еще одно модное направление — легкие волнистые прически, которые выглядят естественно и непринужденно. Эти прически идеально подходят для тех, кто хочет добавить объем и текстуру своим волосам. Они гармонично дополняют как спортивный стиль, так и вечерний образ.

Трендовые прически 2025 — что будут носить все модницы - фото 2
Легкие локоны. Фото с Instagram

Микробоб — смелый выбор для стильных

Короткий боб или микробоб стал настоящим хитом. Его любят за способность освежить внешний вид и придать современное звучание классическому стилю. Эта стрижка — идеальный выбор для тех, кто не боится экспериментов и хочет выглядеть стильно в любой ситуации.

Трендовые прически 2025 — что будут носить все модницы - фото 3
Прическа в стиле микробоб. Фото с Instagram

Естественный цвет волос и ровный срез — это еще одна тенденция 2025 года. Чтобы волосы выглядели ухоженными, эксперты советуют регулярно подстригать кончики и использовать в уходе маски, кондиционеры и масла.

Как видим, в новом сезоне каждая девушка найдет что-нибудь для себя: от классической гладкости до смелого микробоба. Не бойтесь экспериментировать, ведь именно прическа способна кардинально изменить образ и сделать его стильным.

Раньше мы писали о том, какие стрижки для коротких волос способны скрыть возраст.

Также мы сообщали о трендовой стрижке в следующем 2025 году.

мода женщины прически волосы стиль

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