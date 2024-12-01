Стрижки для жінок 50+, які омолоджують на 10 років

Стрижка. Pixabay

Сучасні короткі стрижки можуть не лише підкреслити красу, але й візуально зменшити вік, додаючи образу легкості та свіжості. Якщо ви шукаєте ідеї для нового стильного образу, ці зачіски точно заслуговують вашої уваги.

Сайт Новини.LIVE розповість детальніше, про які стрижки йде мова.

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Багатошарова зачіска

Ця стрижка — справжня знахідка для тих, хто цінує свій час. Її секрет у багатошаровості, яка створює природний об’єм. Не потрібно витрачати години на укладання — легкий "творчий безлад" виглядає стильно і підходить для будь-якого кольору волосся.

Багатошарова стрижка. Фото: скриншот відео

Асиметричний боб

Цей варіант ідеально поєднує елегантність і молодіжний стиль. Асиметрія з подовженням біля скронь додає витонченості, а форма допомагає приховати недоліки. Такий боб чудово підійде як хвилястому, так і прямому волоссі.

Асиметричний боб. Фото: скриншот відео

Зухвалий чубчик

Чубчик — це ідеальний спосіб омолодити обличчя та приховати дрібні зморшки на чолі. Важливо, щоб пасма були профільовані та багатошарові. Така стрижка підходить жінкам, які не бояться експериментувати.

Стрижка з акцентом на чубчик. Фото: скриншот відео

Стрижка біксі

Поєднання піксі та короткого бобу створює стрижку біксі — сміливий вибір для яскравих жінок. Вона додає текстури, дозволяє експериментувати зі стилем і гарантує, що ви не залишитесь непоміченою.

Один з варіантів стрижки піксі. Фото: скриншот відео

Подовжене каре

Для тих, хто не готовий до дуже коротких стрижок, подовжене каре — ідеальний вибір. Чіткі лінії та подовжені пасма біля обличчя візуально подовжують шию і додають елегантності.

У Дженніфер Еністон було якось подовжене каре. Фото: скриншот відео

Це класичний варіант, який завжди в тренді.

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