Стрижки для женщин 50+, омолаживающих на 10 лет

Стрижки для коротких волос, скрывающие возраст
Современные короткие стрижки могут не только подчеркнуть красоту, но и зрительно уменьшить возраст, придавая образу легкости и свежести. Если вы ищете идеи для нового стильного образа, эти прически точно заслуживают вашего внимания.
Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее, о каких стрижках идет речь.
Какие прически способны омолодить на годы
Многослойная прическа
Эта стрижка — настоящая находка для тех, кто ценит свое время. Ее секрет в многослойности, создающей естественный объем. Не нужно тратить часы на укладку – легкий "творческий беспорядок" выглядит стильно и подходит для любого цвета волос.
Асимметричный боб
Этот вариант идеально совмещает элегантность и молодежный стиль. Асимметрия с удлинением у висков придает изяществу, а форма помогает скрыть недостатки. Такой боб прекрасно подойдет как волнистым, так и прямым волосам.
Вызывающая челка
Челка — это идеальный способ омолодить лицо и скрыть мелкие морщинки на лбу. Важно, чтобы пряди были профилированы и многослойны. Такая стрижка подходит женщинам, которые не боятся экспериментировать.
Стрижка бикси
Сочетание пикси и короткого боба создает стрижку бикси – смелый выбор для ярких женщин. Она добавляет текстуры, позволяет экспериментировать со стилем и гарантирует, что вы не останетесь незамеченными.
Удлиненное каре
Для тех, кто не готов к очень коротким стрижкам, удлиненное каре — идеальный выбор. Четкие линии и удлиненные пряди у лица зрительно удлиняют шею и придают элегантности.
Это классический вариант, что всегда в тренде.
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