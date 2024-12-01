Стрижки для женщин 50+, омолаживающих на 10 лет

Стрижка. Pixabay

Современные короткие стрижки могут не только подчеркнуть красоту, но и зрительно уменьшить возраст, придавая образу легкости и свежести. Если вы ищете идеи для нового стильного образа, эти прически точно заслуживают вашего внимания.

Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее, о каких стрижках идет речь.

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Многослойная прическа

Эта стрижка — настоящая находка для тех, кто ценит свое время. Ее секрет в многослойности, создающей естественный объем. Не нужно тратить часы на укладку – легкий "творческий беспорядок" выглядит стильно и подходит для любого цвета волос.

Многослойная стрижка. Фото: скриншот видео

Асимметричный боб

Этот вариант идеально совмещает элегантность и молодежный стиль. Асимметрия с удлинением у висков придает изяществу, а форма помогает скрыть недостатки. Такой боб прекрасно подойдет как волнистым, так и прямым волосам.

Асимметр боб. Фото: скриншот видео

Вызывающая челка

Челка — это идеальный способ омолодить лицо и скрыть мелкие морщинки на лбу. Важно, чтобы пряди были профилированы и многослойны. Такая стрижка подходит женщинам, которые не боятся экспериментировать.

Стрижка с акцентом на челку. Фото: скриншот видео

Стрижка бикси

Сочетание пикси и короткого боба создает стрижку бикси – смелый выбор для ярких женщин. Она добавляет текстуры, позволяет экспериментировать со стилем и гарантирует, что вы не останетесь незамеченными.

Один из вариантов стрижки пикси. Фото: скриншот видео

Удлиненное каре

Для тех, кто не готов к очень коротким стрижкам, удлиненное каре — идеальный выбор. Четкие линии и удлиненные пряди у лица зрительно удлиняют шею и придают элегантности.

У Дженнифер Энистон было как-то удлинено каре. Фото: скриншот видео

Это классический вариант, что всегда в тренде.

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