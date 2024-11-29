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Трендова зачіска наступного 2025 року — що повертається в моду

29 листопада 2024 16:05
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модна зачіска 2025 року — каскадний боб знову на піку популярності
Стрижка волосся. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Модні тренди завжди повертаються, і 2025 рік — не виняток. Зачіска, яка була суперпопулярною в "нульових", тепер знову завойовує серця. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче виглядати сучасно, стильно й витончено. 

Cайт Новини.LIVE розповість, яка зачіска була в моді цього року і буде ще наступного.

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Ця стрижка поєднує багатошаровість і стильний об'єм. Подовжені пасма спереду плавно переходять у коротші ззаду, створюючи елегантний і водночас зухвалий вигляд. Вона чудово підходить як хвилястому, так і прямому волоссю. 

До того ж у новій версії додають стильні чубчики: вони можуть бути густими, рваними чи подовженими. Це чудовий спосіб зробити зачіску унікальною та підкреслити свій характер. 

Трендова зачіска наступного 2025 року — що повертається в моду - фото 1
Каскадний боб. Фото з Instagram

Чому всі обирають цю зачіску 

Така стрижка універсальна, оскільки прекрасно підійде для будь-якої форми обличчя і навіть найтоншого волосся, додаючи йому об'єму. Окрім цього, не буде проблем з укладкою. Її легко зробити доглянутою навіть без зайвих зусиль. 

Ви можете змінювати стиль залежно від настрою: акуратність чи легка недбалість — все матиме ідеальний вигляд. 

Трендова зачіска наступного 2025 року — що повертається в моду - фото 2
Каскад на довге волосся. Фото з Instagram

Кому підійде ця стрижка

Вона ідеальна для тих, хто хоче виглядати молодо і свіжо, але не готовий до екстремально коротких варіантів. Ця зачіска робить обличчя виразнішим, додає легкості образу і не потребує багато часу для догляду. 

Зачіски з "нульових" повертаються не просто так — вони доводять свою універсальність і актуальність у будь-який час. Якщо хочете змін, не сумнівайтеся — ця стрижка допоможе вам мати стильний і сучасний вигляд, при цьому залишаючись вірною своїй унікальності. 

Раніше ми писали про парфуми, які люблять українські зірки.

Також ми повідомляли, як зробити волосся густим і сяючим.

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