Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Трендовые оттенки волос 2025 — пора обновить стиль arrow

Трендовые оттенки волос 2025 — пора обновить стиль

3 декабря 2024 19:38
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как покрасить волосы в 2025 году - 4 трендовых варианта
Девушка сушит волосы. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год — прекрасная возможность обновить свой образ, и прическа здесь играет ключевую роль. Стилисты уже определили главные цвета волос, которые будут популярны в 2025 году. Если вы хотите быть в тренде, обратите внимание на эти оттенки.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие цвета не только освежат ваш внешний вид, но и придадут образу современности и утонченности.

Читайте также:

Медный каштан

Этот теплый оттенок прекрасно подходит обладательницам темных волос. Медный каштан придает волосам блеск и объем, подчеркивает черты лица и создает впечатление естественности. Если у вас теплый тон кожи, этот цвет станет идеальным выбором для нового сезона.

null
Цвет — медный каштан. Фото с Instagram

Медный

Вызывающий и элегантный медный цвет продолжает оставаться фаворитом среди оттенков волос. Он не только подчеркивает цвет глаз, но и делает кожу более нежной и свежей. Для тех, кто любит эксперименты, стилисты советуют добавить несколько темных прядей, чтобы сделать образ еще более эффектным.

Трендовые оттенки волос 2025 — время обновить стиль - фото 2
Медный цвет. Фото с Instagram

Золотистый оттенок

Золотистый цвет — это настоящий хит среди блондинок и обладательниц русых волос. Он создает теплый, игривый вид и придает нотки воздушности к любому образу.

Если хотите немного разнообразить свой стиль, попробуйте добавить оттенки меди или коричневого — они сделают ваш вид еще более интересным.

Трендовые оттенки волос 2025 — время обновить стиль - фото 3
Золотистые волосы. Фото с Instagram

Покраска с темными прядями

Темный шоколад в сочетании с золотистыми или медными тонами — это тренд, который следует попробовать.

Трендовые оттенки волос 2025 — время обновить стиль - фото 4
Стильное окрашивание с темными прядями. Фото с Instagram

Техники омбре, шатуш или мелирование создают невероятно гармоничный вид, который подойдет для любого события, будь то романтическая встреча или деловая встреча.

Раньше мы писали о том, какая прическа из "нулевых" возвращается в моду.

Также мы сообщали, как сделать волосы густыми и сияющими.

мода тренды волосы стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:09 Отключения света будут дольше — график от Укрэнерго на завтра

19:09 Отключение света в Одессе — графики на среду 4 декабря

18:48 В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения

18:33 Смертельное ДТП в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения

Новость с фото

18:23 PlayStation празднует 30 лет — в PS Store игры со скидками до 80%

20:01 На Одесчине появятся платные дороги — когда

20:00 Что будет с бронированием при восстановлении на аспирантуре

19:25 Зеленский отреагировал на исследование о краже детей из ВОТ

19:21 Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

19:09 Отключения света будут дольше — график от Укрэнерго на завтра

19:09 Отключение света в Одессе — графики на среду 4 декабря

18:48 В Южной Корее проголосовали за отмену военного положения

18:33 Смертельное ДТП в Днепре — подозреваемому избрали меру пресечения

Новость с фото

18:23 PlayStation празднует 30 лет — в PS Store игры со скидками до 80%

Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК