Как покрасить волосы в 2025 году - 4 трендовых варианта

Девушка сушит волосы. Фото: Pixabay

Новый год — прекрасная возможность обновить свой образ, и прическа здесь играет ключевую роль. Стилисты уже определили главные цвета волос, которые будут популярны в 2025 году. Если вы хотите быть в тренде, обратите внимание на эти оттенки.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие цвета не только освежат ваш внешний вид, но и придадут образу современности и утонченности.

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Медный каштан

Этот теплый оттенок прекрасно подходит обладательницам темных волос. Медный каштан придает волосам блеск и объем, подчеркивает черты лица и создает впечатление естественности. Если у вас теплый тон кожи, этот цвет станет идеальным выбором для нового сезона.

Цвет — медный каштан. Фото с Instagram

Медный

Вызывающий и элегантный медный цвет продолжает оставаться фаворитом среди оттенков волос. Он не только подчеркивает цвет глаз, но и делает кожу более нежной и свежей. Для тех, кто любит эксперименты, стилисты советуют добавить несколько темных прядей, чтобы сделать образ еще более эффектным.

Медный цвет. Фото с Instagram

Золотистый оттенок

Золотистый цвет — это настоящий хит среди блондинок и обладательниц русых волос. Он создает теплый, игривый вид и придает нотки воздушности к любому образу.

Если хотите немного разнообразить свой стиль, попробуйте добавить оттенки меди или коричневого — они сделают ваш вид еще более интересным.

Золотистые волосы. Фото с Instagram

Покраска с темными прядями

Темный шоколад в сочетании с золотистыми или медными тонами — это тренд, который следует попробовать.

Стильное окрашивание с темными прядями. Фото с Instagram

Техники омбре, шатуш или мелирование создают невероятно гармоничный вид, который подойдет для любого события, будь то романтическая встреча или деловая встреча.

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