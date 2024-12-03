Як пофарбувати волосся у 2025 році — 4 трендові варіанти

Дівчина сушить волосся. Фото: Pixabay

Новий рік – чудова нагода оновити свій образ, і зачіска тут відіграє ключову роль. Стилісти вже визначили головні кольори волосся, які будуть популярними у 2025 році. Якщо ви хочете бути в тренді, зверніть увагу на ці відтінки.

Сайт Новини.LIVE розповість, які кольори не лише освіжать ваш зовнішній вигляд, але й додадуть образу сучасності та витонченості.

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Мідний каштан

Цей теплий відтінок чудово пасує власницям темного волосся. Мідний каштан додає волоссю блиску та об’єму, підкреслює риси обличчя та створює враження природності. Якщо у вас теплий тон шкіри, цей колір стане ідеальним вибором для нового сезону.

Колір — мідний каштан. Фото з Instagram

Мідний

Зухвалий та елегантний мідний колір продовжує залишатися фаворитом серед відтінків волосся. Він не лише підкреслює колір очей, але й робить шкіру більш ніжною та свіжою. Для тих, хто любить експерименти, стилісти радять додати кілька темних пасм, щоб зробити образ ще більш ефектним.

Мідний колір. Фото з Instagram

Золотавий відтінок

Золотавий колір — це справжній хіт серед білявок та власниць русявого волосся. Він створює теплий, грайливий вигляд і додає нотки легкості до будь-якого образу.

Якщо хочете трохи урізноманітнити свій стиль, спробуйте додати відтінки міді чи коричневого — вони зроблять ваш вигляд ще цікавішим.

Золотисте волосся. Фото з Instagram

Фарбування з темними пасмами

Темний шоколад у поєднанні із золотавими чи мідними тонами — це тренд, який точно варто спробувати.

Стильне фарбування з темними пасмами. Фото з Instagram

Техніки омбре, шатуш чи мелірування створюють неймовірно гармонійний вигляд, який підійде для будь-якої події, чи то романтична зустріч, чи ділова зустріч.

Раніше ми писали про те, яка зачіска з "нульових" повертається в моду.

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