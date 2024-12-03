Як пофарбувати волосся у 2025 році — 4 трендові варіанти

Трендові відтінки волосся 2025 — час оновити стиль
Новий рік – чудова нагода оновити свій образ, і зачіска тут відіграє ключову роль. Стилісти вже визначили головні кольори волосся, які будуть популярними у 2025 році. Якщо ви хочете бути в тренді, зверніть увагу на ці відтінки.
Сайт Новини.LIVE розповість, які кольори не лише освіжать ваш зовнішній вигляд, але й додадуть образу сучасності та витонченості.
Мідний каштан
Цей теплий відтінок чудово пасує власницям темного волосся. Мідний каштан додає волоссю блиску та об’єму, підкреслює риси обличчя та створює враження природності. Якщо у вас теплий тон шкіри, цей колір стане ідеальним вибором для нового сезону.
Мідний
Зухвалий та елегантний мідний колір продовжує залишатися фаворитом серед відтінків волосся. Він не лише підкреслює колір очей, але й робить шкіру більш ніжною та свіжою. Для тих, хто любить експерименти, стилісти радять додати кілька темних пасм, щоб зробити образ ще більш ефектним.
Золотавий відтінок
Золотавий колір — це справжній хіт серед білявок та власниць русявого волосся. Він створює теплий, грайливий вигляд і додає нотки легкості до будь-якого образу.
Якщо хочете трохи урізноманітнити свій стиль, спробуйте додати відтінки міді чи коричневого — вони зроблять ваш вигляд ще цікавішим.
Фарбування з темними пасмами
Темний шоколад у поєднанні із золотавими чи мідними тонами — це тренд, який точно варто спробувати.
Техніки омбре, шатуш чи мелірування створюють неймовірно гармонійний вигляд, який підійде для будь-якої події, чи то романтична зустріч, чи ділова зустріч.
Раніше ми писали про те, яка зачіска з "нульових" повертається в моду.
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