Модные фасоны сумок 2025 года.

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Сумочка — не просто аксессуар, а настоящий стильный помощник, подчеркивающий образ и придающий ему завершенность. В 2025 году дизайнеры подготовили много интересного, что понравится даже самым требовательным модницам.

Сайт Новини.LIVE рассмотрел, какие сумки будут в центре внимания в следующем году.

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В модном сезоне 2025 года одним из главных фаворитов станет замша. Этот материал уже покорил многие сердца и остается на пике популярности.

Замшевая сумка. Фото: Freepik

Также актуальными будут изделия из лаковой и текстурированной экокожи — они выглядят современно и стильно. Не менее интересными станут сумки с вязаными деталями, придающими тепла и уюта любому образу.

Сумки. Фото: Freepik

Минималистичные модели всегда будут в тренде — классика, которая не стареет. Однако для тех, кто любит выделяться, дизайнеры предлагают несколько особых вариантов:

Микросумки — миниатюрные аксессуары, которые в этом году станут стильным дополнением к большим сумкам.

— миниатюрные аксессуары, которые в этом году станут стильным дополнением к большим сумкам. Бахрома — этот элемент не только украшает одежду, но и добавляет изюм сумкам. Она привлекает внимание и делает аксессуар незабываемым.

Сумка с бахромой. Фото с Instagram

Цвета, задающие настроение

В 2025 году среди фаворитов будут коричневые оттенки — стильные, универсальные и теплые. В то же время, не теряют популярности бордовые изделия, а черные и белые модели остаются вне времени.

Стильные мини-сумки. Фото с Instagram

Для тех, кто хочет яркости, дизайнеры предлагают сумки насыщенного синего, смелого оранжевого, глубокого фиолетового или металлических оттенков.

Животные принты — вечный хит

Леопардовые, змеиные и крокодиловые узоры будут разбавлять сдержанные тона и придавать аксессуарам характер. Такие сумки станут подлинным акцентом образа.

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