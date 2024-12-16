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Тренд 2025 года — серьги, которые сделают ваш образ идеальным

16 декабря 2024 21:02
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Главный аксессуар 2025 года – серьги, которые хотят все
Девушка примеряет серьги. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Серьги Drop стали настоящим открытием в мире моды. Их популярность настолько возросла, что они уже вошли в список культовых вещей, рядом с логотипом Chanel или шпильками Vivienne Westwood.

Новини.LIVE расскажет, почему эти серьги стали популярны даже среди звезд.

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Эти украшения стали звездой среди подделок — реплики можно найти где угодно, даже на базарах. Но ни одна копия не сравнится с оригиналом: изогнутая форма и минималистичный дизайн настоящих Drop — это то, что сразу привлекает внимание.

Серьги, подходящие к любому образу
Серьги Drop. Фото из Instagram

Когда все впервые заговорили о серьгах Drop

Серьги впервые появились в коллекции осень-зима 2022/2023, созданной дизайнером Матье Блази. Именно он представил идею "тихой роскоши" — простого, но изысканного стиля.

Коллекция также включала кожаные джинсы и майки с оптическим эффектом, но именно Drop стали настоящим олицетворением этой концепции. Их цена — менее 1000 долларов — сделала их доступными даже для тех, кто раньше только мечтал о вещах от Bottega Veneta.

Серьги имеют дорогой вид, но и стоят соответственно
Серьги выглядят стильно. Фото из Instagram

Вдохновляющий культовый дизайн

Сережки Drop вобрали в себя дух легендарных украшений. Они напоминают стиль Эльзы для Tiffany & Co. в 70-х: органический, скульптурный, с использованием простых, но благородных материалов. Это подтверждает, что минимализм никогда не выходит из моды. Серьги идеально дополняют любой образ — от повседневного до праздничного.

Хейли Бибер любит эти серьги
Хейли Бибер в модных серьгах. Фото из Instagram

Матье Блази рассказал, что вдохновением для сережек стали работы скульптора Константина Бранкузи.

"Мне хотелось создать украшение, которое выглядело бы легким, но носило бы сильный характер. Как капля воды, в которой отражается целый мир", — сказал дизайнер.

Легендарная модель Грейс Джонс и стиль Studio 54 также повлияли на этот замысел — сочетание смелости и сдержанности сделало Drop идеальными.

С момента дебюта серьги выпускались в разных вариантах: из серебра с золотым покрытием, из стекла, резины, и даже в двойных формах. Они поражают своим разнообразием, оставаясь одновременно верными оригинальному силуэту.

Раньше мы писали о том, какие украшения уже устарели.

Также мы сообщали, с чем можно носить трендовую коричневую сумку.

мода аксессуары красота стиль 2025 год

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