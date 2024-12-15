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Прикраси, які додають віку, — час залишити їх у минулому

15 грудня 2024 11:52
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Прикраси, які вийшли з моди й додають віку — що краще сховати в шухляду
Дівчина в стильних сережках. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода постійно змінюється, і це стосується не тільки одягу, а й прикрас. Деякі аксесуари, які були популярними кілька років тому, зараз мають застарілий вигляд й можуть навіть додати віку. 

Сайт Новини.LIVE розповість, які прикраси краще відкласти подалі.

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Прикраси, що вийшли з моди у 2025 році

Масивні намиста з камінням

Колись багатоярусні намиста з великими каменями вважалися ознакою розкоші. Тепер вони мають громіздкий й неактуальний вигляд. Краще обрати акуратне намисто з невеликим камінням — воно мають стильний вигляд.

Масивні намиста давно вже не популярні
Масивне намисто. Фото з Instagram

Прикраси-комплекти

Раніше було модно носити однакові комплекти прикрас, але це вже в минулому. Сьогодні тренд — міксувати різні стилі. Головне, щоб аксесуари гармонійно доповнювали один одного, але не були однаковими.

Прикраси-комплекти в минулому
Прикраси-комплектом. Фото з Instagram

Довгі та важкі сережки

Масивні сережки виглядають занадто громіздко і можуть зіпсувати образ. Замість них обирайте легші варіанти, наприклад, акуратні сережки-кільця.

До масивних сережок важко навіть підібрати образ
Масивні сережі. Фото з Instagram

Персні із золота й срібла разом

Поєднання золота й срібла в одному виробі має вже неактуальний вигляд. Сучасні тенденції пропонують обирати прикраси з одного матеріалу — так вони будуть мати більш гармонійний вигляд.

Персні з золота та срібла не варто носити одночасно
Персні у сріблі і золоті. Фото з Instagram

Кольє-краватки

Ці довгі кольє колись були популярними, але тепер вони мають старомодний вигляд. Натомість стилісти радять носити витончені ланцюжки або кольє, які легко поєднуються з будь-яким одягом.

Кольє-краватка не в тренді 2025 року
Кольє-краватка. Фото з Instagram

Великі брошки

Строкаті брошки у формі тварин чи квітів уже не в моді. Замість них краще обирати мінімалістичні моделі, які додають образу елегантності.

Великі брошки давно не в моді
Брошка у формі квітів. Фото з Instagram

Щоб мати сучасний вигляд, просто оновіть свою колекцію прикрас. Легкі, стильні та лаконічні аксесуари — ось вибір, який завжди в тренді.

Раніше ми писали про те, які прикраси будуть на піку популярності у 2025 році.

Також ми повідомляли, як можна зробити звичайний браслет своїм талісманом.

мода тренди краса стиль прикраси

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17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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