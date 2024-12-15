Прикраси, які вийшли з моди й додають віку — що краще сховати в шухляду

Дівчина в стильних сережках. Фото: Freepik

Мода постійно змінюється, і це стосується не тільки одягу, а й прикрас. Деякі аксесуари, які були популярними кілька років тому, зараз мають застарілий вигляд й можуть навіть додати віку.

Сайт Новини.LIVE розповість, які прикраси краще відкласти подалі.

Читайте також:

Прикраси, що вийшли з моди у 2025 році

Масивні намиста з камінням

Колись багатоярусні намиста з великими каменями вважалися ознакою розкоші. Тепер вони мають громіздкий й неактуальний вигляд. Краще обрати акуратне намисто з невеликим камінням — воно мають стильний вигляд.

Масивне намисто. Фото з Instagram

Прикраси-комплекти

Раніше було модно носити однакові комплекти прикрас, але це вже в минулому. Сьогодні тренд — міксувати різні стилі. Головне, щоб аксесуари гармонійно доповнювали один одного, але не були однаковими.

Прикраси-комплектом. Фото з Instagram

Довгі та важкі сережки

Масивні сережки виглядають занадто громіздко і можуть зіпсувати образ. Замість них обирайте легші варіанти, наприклад, акуратні сережки-кільця.

Масивні сережі. Фото з Instagram

Персні із золота й срібла разом

Поєднання золота й срібла в одному виробі має вже неактуальний вигляд. Сучасні тенденції пропонують обирати прикраси з одного матеріалу — так вони будуть мати більш гармонійний вигляд.

Персні у сріблі і золоті. Фото з Instagram

Кольє-краватки

Ці довгі кольє колись були популярними, але тепер вони мають старомодний вигляд. Натомість стилісти радять носити витончені ланцюжки або кольє, які легко поєднуються з будь-яким одягом.

Кольє-краватка. Фото з Instagram

Великі брошки

Строкаті брошки у формі тварин чи квітів уже не в моді. Замість них краще обирати мінімалістичні моделі, які додають образу елегантності.

Брошка у формі квітів. Фото з Instagram

Щоб мати сучасний вигляд, просто оновіть свою колекцію прикрас. Легкі, стильні та лаконічні аксесуари — ось вибір, який завжди в тренді.

Раніше ми писали про те, які прикраси будуть на піку популярності у 2025 році.

Також ми повідомляли, як можна зробити звичайний браслет своїм талісманом.