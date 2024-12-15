Вышедшие из моды украшения придают возрасту — что лучше спрятать в ящик.

Украшения, прибавляющие возраст, — лучше оставить их в прошлом
Мода постоянно меняется, и это касается не только одежды, но и украшений. Некоторые аксессуары, которые были популярны несколько лет назад, сейчас выглядят устаревшими и могут даже прибавить возраст.
Сайт Новини.LIVE расскажет, какие украшения лучше отложить подальше.
Вышедшие из моды украшения в 2025 году
Массивные бусы с камнями
Когда-то многоярусные бусы с большими камнями считались признаком роскоши. Теперь они смотрятся громоздко и неактуально. Лучше выбрать аккуратные бусы с небольшими камнями — они выглядят стильно и легко.
Украшения-комплекты
Раньше было модно носить одинаковые комплекты украшений, но это уже в прошлом. Сегодня тренд — миксовать разные стили. Главное, чтобы аксессуары гармонично дополняли друг друга, но не были одинаковыми.
Длинные и тяжелые серьги
Массивные серьги выглядят слишком громоздко и могут испортить образ. Вместо них выбирайте более легкие варианты, например, аккуратные серьги-кольца.
Кольца из золота и серебра вместе
Сочетание золота и серебра в одном изделии выглядит уже неактуально. Современные тенденции предлагают выбирать украшения из одного материала — так они будут выглядеть более гармонично.
Колье-галстуки
Эти длинные колье когда-то были популярны, но теперь они выглядят старомодно. Стилисты советуют носить изящные цепочки или колье, которые легко сочетаются с любой одеждой.
Большие броши
Пестрые броши в форме животных или цветов уже не в моде. Вместо них лучше выбирать минималистичные модели, придающие образу элегантности.
Чтобы выглядеть современно, просто обновите свою коллекцию украшений. Легкие, стильные и лаконичные аксессуары — вот выбор, который всегда в тренде.
Раньше мы писали о том, какие украшения будут на пике популярности в 2025 году.
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