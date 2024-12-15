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Украшения, прибавляющие возраст, — лучше оставить их в прошлом

15 декабря 2024 11:52
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Вышедшие из моды украшения придают возрасту — что лучше спрятать в ящик.
Девушка в стильных серьгах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода постоянно меняется, и это касается не только одежды, но и украшений. Некоторые аксессуары, которые были популярны несколько лет назад, сейчас выглядят устаревшими и могут даже прибавить возраст.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие украшения лучше отложить подальше.

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Вышедшие из моды украшения в 2025 году

Массивные бусы с камнями

Когда-то многоярусные бусы с большими камнями считались признаком роскоши. Теперь они смотрятся громоздко и неактуально. Лучше выбрать аккуратные бусы с небольшими камнями — они выглядят стильно и легко.

Массивные бусы давно уже не популярны
Массивные бусы. Фото с Instagram

Украшения-комплекты

Раньше было модно носить одинаковые комплекты украшений, но это уже в прошлом. Сегодня тренд — миксовать разные стили. Главное, чтобы аксессуары гармонично дополняли друг друга, но не были одинаковыми.

Украшения-комплекты в прошлом
Украшения-комплектом. Фото с Instagram

Длинные и тяжелые серьги

Массивные серьги выглядят слишком громоздко и могут испортить образ. Вместо них выбирайте более легкие варианты, например, аккуратные серьги-кольца.

К массивным серьгам трудно даже подобрать образ.
Массивные серьги. Фото с Instagram

Кольца из золота и серебра вместе

Сочетание золота и серебра в одном изделии выглядит уже неактуально. Современные тенденции предлагают выбирать украшения из одного материала — так они будут выглядеть более гармонично.

Кольца из золота и серебра не следует носить одновременно
Кольца в серебре и золоте. Фото с Instagram

Колье-галстуки

Эти длинные колье когда-то были популярны, но теперь они выглядят старомодно. Стилисты советуют носить изящные цепочки или колье, которые легко сочетаются с любой одеждой.

Колье-галстук не в тренде 2025 года
Колье-галстук. Фото с Instagram

Большие броши

Пестрые броши в форме животных или цветов уже не в моде. Вместо них лучше выбирать минималистичные модели, придающие образу элегантности.

Большие броши давно не в моде
Брошь в форме цветов. Фото с Instagram

Чтобы выглядеть современно, просто обновите свою коллекцию украшений. Легкие, стильные и лаконичные аксессуары — вот выбор, который всегда в тренде.

Раньше мы писали о том, какие украшения будут на пике популярности в 2025 году.

Также мы сообщали, как можно сделать обычный браслет своим талисманом.

мода тренды красота стиль украшения

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