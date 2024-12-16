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Тренд 2025 року — сережки, які зроблять ваш образ ідеальним

16 грудня 2024 21:02
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головний аксесуар 2025 року — сережки, які хочуть усі
Дівчина приміряє сережки. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Сережки Drop стали справжнім відкриттям у світі моди. Їхня популярність настільки зросла, що вони вже увійшли до списку культових речей, поруч із логотипом Chanel чи шпильками Vivienne Westwood.

Новини.LIVE розповість, чому ці сережки стали популярними навіть серед зірок.

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Ці прикраси стали зіркою серед підробок — репліки можна знайти будь-де, навіть на базарах. Але жодна копія не зрівняється з оригіналом: вигнута форма та мінімалістичний дизайн справжніх Drop — це те, що одразу привертає увагу.

Сережки, що пасують до будь-якого образу
Сережки Drop. Фото з Instagram

Коли всі вперше заговорили про сережки Drop

Сережки вперше з'явилися у колекції осінь-зима 2022/2023, створеній дизайнером Матьє Блазі. Саме він представив ідею "тихої розкоші" — простого, але вишуканого стилю.

Колекція також включала шкіряні джинси та майки з оптичним ефектом, але саме Drop стали справжнім уособленням цієї концепції. Їх ціна — менше ніж 1000 доларів — зробила їх доступними навіть для тих, хто раніше лише мріяв про речі від Bottega Veneta.

Сережки мають дорогий вигляд, але і коштують відповідно
Сережки мають стильний вигляд. Фото з Instagram

Культовий дизайн, який надихає

Сережки Drop увібрали в себе дух легендарних прикрас. Вони нагадують стиль Ельзи Перетті для Tiffany & Co. у 70-х: органічний, скульптурний, із використанням простих, але шляхетних матеріалів. Це підтверджує, що мінімалізм ніколи не виходить із моди. Завдяки своїй універсальності сережки ідеально доповнюють будь-який образ — від повсякденного до святкового.

Хейлі Бібер любить ці сережки
Хейлі Бібер в модних сережках. Фото з Instagram

Матьє Блазі розповів, що натхненням для сережок стали роботи скульптора Константіна Бранкузі.

"Мені хотілося створити прикрасу, яка виглядала б легкою, але мала б сильний характер. Як крапля води, у якій відображається цілий світ", — сказав дизайнер.

Легендарна модель Грейс Джонс і стиль Studio 54 також вплинули на цей задум — поєднання сміливості й стриманості зробило Drop ідеальними.

З моменту дебюту сережки випускалися в різних варіантах: зі срібла із золотим покриттям, зі скла, гуми і навіть у подвійних формах. Вони вражають своєю різноманітністю, залишаючись водночас вірними оригінальному силуету.

Раніше ми писали про те, які прикраси вже застаріли.

Також ми повідомляли, з чим можна носити трендову коричневу сумку.

 

мода аксесуари краса стиль 2025 рік

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