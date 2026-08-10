Тонкие волосы будут казаться вдвое гуще: какие стрижки лучшие

Стрижка, девушка с тонкими волосами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Тонкие волосы нуждаются в стрижке, которая не лишает их естественной густоты. Ведь из-за некоторых стрижек визуально пряди могут иметь плохой вид, особенно на кончиках.

Новини.LIVE со ссылкой на Who What Wear рассмотрели шесть популярных вариантов и альтернативы, которые лучше подходят для тонких волос.

Какие стрижки стоит рассмотреть для тонких волос

Много рваных слоев — скрытый каскад

Большое количество неровных слоев может лишить тонкие волосы плотных кончиков. В результате прическа быстрее теряет форму. Скрытый каскад дает другой эффект: основная масса остается по контуру, а более короткие пряди располагаются внутри стрижки. Они добавляют движения на макушке, но не создают впечатления редких кончиков.

Каскад. Фото из Instagram

Стрижка Рэйчел — классический боб

Прическа Рэйчел из сериала "Друзья" держится на выраженном слоении. Для тонких волос это не всегда удачное решение: из-за большого количества слоев кончики могут казаться еще тоньше. Классический боб с ровной линией среза сохраняет больше волос по нижнему краю. Именно поэтому пряди кажутся более густыми даже без сложной укладки.

Боб. Фото из Instagram

Длинные волосы с короткими слоями — стильный лоб

Тонкие волосы ниже плеч часто теряют объем под собственным весом. Короткие слои по длине дополнительно убирают густоту с кончиков.

Стрижка "лоб" решает эту проблему благодаря четкой нижней линии. Длина до плеч или чуть выше не так сильно утяжеляет волосы, а ровный срез делает концы визуально более пышными.

Лоб. Фото из Instagram

Андеркат — асимметричная короткая стрижка

При андеркате часть волос очень коротко стригут или выбривают. На тонких волосах это означает меньшую общую густоту, поэтому прическа может казаться еще менее объемной.

В асимметричной короткой стрижке длину можно оставить сверху и уложить на одну сторону. Такое распределение помогает скрыть короткие участки и создать более объемный силуэт.

Асимметричная короткая стрижка. Фото из Instagram

Чрезмерная длина — пряди у лица

Чем длиннее тонкие волосы, тем сильнее они утяжеляются. Если кончики ломкие, большая длина только подчеркивает их недостаточную плотность. А вот пряди, обрамляющие лицо, позволяют изменить форму прически без значительного сокращения всей длины. Легкие слои сверху также помогают убрать плоскость у корней.

Пряди у лица. Фото из Instagram

Ультракороткий боб — пикси

Микробоб требует регулярной укладки, если волосы тонкие и быстро прилегают к голове. Без объема у корней короткая стрижка может терять заданную форму.

Пикси. Фото из Instagram

В пикси волосы можно оставить длиннее на макушке и по бокам. Это позволяет менять направление прядей при укладке и не перегружать прическу лишней длиной.

Ранее мы писали о том, как выбрать стрижку под свой тип лица. Парикмахеры советуют с осторожностью менять образ, чтобы не сделать еще хуже.

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