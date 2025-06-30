Эту сумку берут в город, на работу и в отпуск — стильная и универсальная

Девушка с желанной сумкой. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 уверенно заявляет: классика снова в тренде, но в новом исполнении. Легендарные сумки из канвы переживают модное перерождение — теперь они выглядят сдержанно, изящно и очень удобно. К знакомой текстуре добавляются кожаные детали, четкие формы и практичность, которая не сдает позиций. Такие аксессуары легко представить и в офисном образе, и в летнем луке с сандалиями и шортами.

Об этом пишет Vogue.

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В чем преимущества этих сумок

Все просто — туда влезет все: ноутбук, вода, любимый спрей, книга, косметика и еще место останется. В 2025-м это новая it-bag для тех, кто всегда в движении.

Канва-шоппер

Это та самая сумка, которая подходит ко всему — к платью, к джинсам, к пальто в дождь. Она большая, легкая, нейтральная, и в этом ее сила. Никакого лишнего декора — только удобство, форма и базовый цвет.

Канва-шоппер. Фото: Vogue

Канва и кожа — стиль на годы вперед

Самые модные модели сейчас те, что имеют кожаные вставки, ремешки или уголки. Выглядит солидно, носится долго, подходит ко всему. Она уместна и на летнем отдыхе, и в центре мегаполиса — такая себе сумка "на все времена".

Кожаная сумка. Фото: Vogue

Необычные формы — когда хочется чего-то оригинального

Среди новинок есть интересные вертикальные варианты или даже цилиндрические модели — вроде классика, но с изюминкой.

Необычная сумка. Фото: Vogue

Выглядят свежо, не скучно, и добавляют образу индивидуальности. Такая сумка точно привлечет внимание, даже если вы просто идете за кофе.

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