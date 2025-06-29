С чем носить сабо летом — стильные образы, которые легко повторить

Стильный летний образ. Фото: Freepik

Этим летом модницам стоит присмотреться к сабо. Эта обувь не только стильная, но и комфортная. Она идеально подойдет на жаркую погоду и будет подходить под различные образы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Сабо и брюки-аладины

Стильный образ получится, если совместить сабо на каблуках с трендовыми брюками этого лета — аладинами. На верх можно добавить топ или блузу. Не забудьте об аксессуарах, выбирайте массивные серьги или браслеты. Они будут гармонично сочетаться с таким луком.

Образ с сабо и брюками-аладинами. Фото из Instagram

Классический образ с сабо

Идеальное сочетание на лето — сабо без каблуков, брюки свободного кроя и легкая рубашка. Такой образ подойдет как для работы, так и для прогулки по городу или встречи с подругой. Свободно, стильно и комфортно.

Образ с сабо, брюками и рубашкой. Фото из Instagram

Сабо и джинсовые брюки

Сабо прекрасно подходят к джинсам. Можно выбрать модель прямого кроя, а на верх добавить светлую рубашку. Это база, которая подойдет всем. Если хотите добавить в образ акцента, стоит выбрать сабо яркого цвета или необычной формы.

Розовые сабо и серые джинсы. Фото из Instagram

Сабо — это о комфорте и эстетике. Популярными этим летом будут как модели на платформе, так и более простые варианты на каждый день. Это именно та обувь, которая просто обязана быть этим летом у каждой модницы.

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