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Главная Мода Стильные образы с сабо — эта обувь стала настоящим хитом лета

Стильные образы с сабо — эта обувь стала настоящим хитом лета

Ua en ru
Дата публикации 29 июня 2025 18:11
С чем носить сабо летом — стильные образы, которые легко повторить
Стильный летний образ. Фото: Freepik

Этим летом модницам стоит присмотреться к сабо. Эта обувь не только стильная, но и комфортная. Она идеально подойдет на жаркую погоду и будет подходить под различные образы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Три летних образа с сабо

Сабо и брюки-аладины

Стильный образ получится, если совместить сабо на каблуках с трендовыми брюками этого лета — аладинами. На верх можно добавить топ или блузу. Не забудьте об аксессуарах, выбирайте массивные серьги или браслеты. Они будут гармонично сочетаться с таким луком.

Літні образи з сабо
Образ с сабо и брюками-аладинами. Фото из Instagram

Классический образ с сабо

Идеальное сочетание на лето — сабо без каблуков, брюки свободного кроя и легкая рубашка. Такой образ подойдет как для работы, так и для прогулки по городу или встречи с подругой. Свободно, стильно и комфортно.

Літні образи з сабо
Образ с сабо, брюками и рубашкой. Фото из Instagram

Сабо и джинсовые брюки

Сабо прекрасно подходят к джинсам. Можно выбрать модель прямого кроя, а на верх добавить светлую рубашку. Это база, которая подойдет всем. Если хотите добавить в образ акцента, стоит выбрать сабо яркого цвета или необычной формы.

Літні образи з сабо
Розовые сабо и серые джинсы. Фото из Instagram

Сабо — это о комфорте и эстетике. Популярными этим летом будут как модели на платформе, так и более простые варианты на каждый день. Это именно та обувь, которая просто обязана быть этим летом у каждой модницы.

Напомним, ранее мы писали о том, с чем носить белые кроссовки летом. Образы с этой обувью — это воплощение стиля.

Также мы рассказывали о том, какие босоножки в тренде этим летом. Модницы полюбили эту модель больше всего.

лето тренды обувь образ стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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