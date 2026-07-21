Среди них даже Chanel: какие легендарные духи уже вышли из моды

Девушка наносит духи. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Даже самые известные духи со временем могут утратить былую популярность. То, что еще недавно считалось символом хорошего вкуса, сегодня уже не всегда входит в список самых актуальных ароматов.

Новини.LIVE расскажет, какие духи сейчас все чаще остаются без внимания.

Это вовсе не означает, что известные ароматы стали плохими. Просто они настолько узнаваемы, что уже не производят того эффекта, что раньше.

Chanel No.5

Этот аромат давно стал частью истории мировой парфюмерии. Его знают даже люди, которые совсем не интересуются духами. Но именно из-за этого Chanel No.5 сегодня все реже становится выбором тех, кто хочет выделиться.

Для многих он ассоциируется с классикой, которая больше подходит поклонницам традиционных ароматов. Любительницы современной парфюмерии чаще обращают внимание на новые композиции с более легким и необычным звучанием.

Yves Saint Laurent Black Opium

После выхода Black Opium быстро стал настоящим хитом. Его сладкий аромат с кофейными нотами был почти везде — в магазинах, ресторанах, офисах и на вечеринках.

Именно массовая популярность и стала его главной проблемой. Сегодня этот парфюм уже не вызывает эффекта новизны, а многие ценители нишевой парфюмерии считают его слишком предсказуемым. Сейчас все чаще выбирают менее известные композиции с более сложным характером.

Tiziana Terenzi Kirke

Kirke до сих пор остается одним из самых обсуждаемых ароматов. Кому-то он кажется роскошным и незабываемым, а кому-то — слишком навязчивым. Главная причина споров — очень мощный шлейф. Благодаря высокой стойкости аромат может держаться не только на коже и одежде, но и буквально заполнять все пространство вокруг. Именно поэтому многие люди называют его не лучшим выбором для общественных мест, особенно если нанести больше, чем нужно.

Chanel Coco Mademoiselle

Еще один аромат, который в свое время был настоящим символом элегантности. Его носили миллионы женщин в разных странах, поэтому он стал одним из самых узнаваемых в мире. Сейчас Coco Mademoiselle уже не воспринимается как нечто особенное. Для многих он превратился в знакомую классику, которую можно услышать очень часто. Именно поэтому те, кто хочет подчеркнуть свой собственный стиль, все чаще отказываются от него в пользу более редких ароматов.

На самом деле ни один из этих парфюмов нельзя назвать плохим или устаревшим. У них до сих пор много поклонников, и они остаются бестселлерами. Просто сегодня тенденция смещается в сторону менее популярных ароматов, которые позволяют создать более индивидуальный образ и не повторять выбор большинства.

Ранее мы писали о том, на какие части тела лучше не наносить духи, когда на улице жара. Это испортит весь аромат, и он раскроется совсем по-другому.

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