Сколько раз в неделю мыть голову: совет парикмахера

Мытье волос, девушка с красивыми волосами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Мыть голову каждый день или ждать, пока волосы станут заметно жирными? Однозначного ответа нет, ведь один график не может одинаково хорошо подходить всем. Парикмахер Шерил Маркс советует ориентироваться не на календарь, а на состояние кожи головы и самих волос.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Express.co.uk.

Как часто стоит мыть волосы

Привычка мыть голову через день для многих людей вполне оправдана. По словам Шерил Маркс, именно такой режим она часто рекомендует своим клиентам: он позволяет удалить излишки себума и загрязнения, но не превращает мытье в ежедневную процедуру.

Впрочем, здесь важно учитывать особенности конкретных волос. Если они прямые и быстро теряют свежесть у корней, шампунь может понадобиться каждые два-три дня. А вот с вьющимися, жесткими или пористыми волосами ситуация иная. Такие пряди обычно сильнее реагируют на пересушивание, поэтому им может быть достаточно мытья раз в четыре-семь дней.

Есть еще один момент, о котором легко забыть, — возраст. Со временем волосы часто становятся более сухими, а кожа головы вырабатывает меньше себума. Поэтому схема, которая подходила в 20 лет, позже может оказаться слишком агрессивной.

И все же не стоит специально ходить с грязной головой только ради "тренировки" волос. Если корни быстро жирнеют, чешутся или выглядят неопрятно, откладывать мытье на несколько дней нет смысла.

Важен не только график мытья волос

Частота мытья — лишь половина дела. Не менее важно, чем именно вы очищаете кожу головы. Шампунь должен соответствовать ее потребностям, а длину волос не стоит активно тереть при каждом мытье.

Шерил Маркс также советует не усложнять уход десятками баночек. Лучше иметь несколько средств, подходящих для ваших волос, и пользоваться ими регулярно.

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