Потеря одной серьги — к чему это по народным поверьям

Девушка в стильных серьгах. Фото: Freepik

Иногда кажется, что потеря серьги — просто досадный инцидент. Но наши бабушки имели на это совсем другой взгляд. Для них это был сигнал от Вселенной, судьбы или даже ангела-хранителя. Потому что серьга — это не просто аксессуар, она ближе к сердцу, к мыслям, к душе.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Если исчезла серьга из левого уха

Это не просто мелочь — это, по народным верованиям, может быть даже добрым знаком. Говорят, что украшение приняло на себя удар, защитило вас от негатива. Возможно, кто-то думал о вас не очень хорошо и сережка просто "убежала", чтобы не дать этому повлиять на вас.

Еще один вариант — это предвестник любви. Если вы сейчас одни, то вскоре в вашу жизнь войдет человек, который изменит все. И да, это может быть любовь.

Стильные серьги в виде сережек. Фото: Freepik

Потеряли серьгу из правого уха

Этот случай немного другой. Он об отношениях — тех, что уже есть, или тех, которые только появятся. Часто такая потеря предупреждает: что-то изменится. Возможно, это новое знакомство, которое даст надежду. А может сигнал, что пора отпустить того, кто больше не делает вас счастливой.

Эту примету особенно боялись невесты — мол, перед свадьбой потерять сережку дело не очень хорошее. Но и здесь не стоит паниковать — иногда лучше узнать о "не том мужчине" до свадьбы, чем после.

Пара сережек. Фото: Freepik

Что делать, если сережка пропала

Не ругайте себя, а поблагодарите мысленно украшение — возможно, оно что-то "отвело" от вас. Не носите вторую в одиночестве — лучше оставить ее на память или сохранить для другой пары. Если же сережка найдется — не беда. Знак сработает, но изменения будут временными, будто "репетиция" перед настоящими событиями.

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