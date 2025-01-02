Стильный аксессуар Зеленской, который подходит всем и стоит недорого.

Что обожает Зеленская — недорогой, но стильный аксессуар
С начала полномасштабной войны Елена Зеленская, супруга президента Украины, начала дополнять свои образы особыми брошами. Это не просто украшения, а настоящие символы, несущие в себе важные месседжи для мира. Чаще это изделия украинских мастеров или винтажные вещи, которые имеют свою историю.
Новини.LIVE расскажет в этом материале о достойных внимания некоторых брошах Зеленской.
Каким аксессуаром Зеленская часто завершает свои модные образы
Брошь "Петушок"
Это не только деталь гардероба, а напоминание о жестокости войны и мужестве украинцев. Это украшение стало символом несокрушимости. Ее форма повторяет известный кувшин, уцелевший после обстрела дома в Бородянке. Фото этой сцены облетело весь мир и стало напоминанием об стойкости украинского духа.
"Карта Украины"
Среди коллекции украшений Елены Зеленской есть и золотая брошь в форме карты Украины, созданная брендом GASANOVA. Она не просто изображает нашу страну, но и имеет привлекающую внимание деталь — сияющий страз в месте, где находится Донецк.
Эта деталь символизирует веру в возвращение всех оккупированных территорий. Дизайнер Эльвира Гасанова поделилась: "Донецк — это Украина, и этот камешек символизирует любовь к родному городу".
"Полынь, Евшан-Зелье"
Еще одной излюбленной брошью Елены стало украшение от Ruslan Baginskiy. Эта брошь, которую она выбирала для международных мероприятий, таких как коронация Чарльза III, имеет особое значение. Она напоминает о легенде, согласно которой запах полыни возвращает человека на родную землю. Это символ связи с родными корнями, что очень важно для каждого украинца, особенно в эти непростые времена.
Как мы видим, каждая брошь Елены Зеленской — это не просто аксессуар, а маленькая история, имеющая глубокий смысл. Они рассказывают миру о стойкости, любви к Родине и вере в победу. Такие детали подчеркивают не только стиль первой леди, но и ее стремление донести важные месседжи об Украине.
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