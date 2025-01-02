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Що обожнює Зеленська — недорогий, але стильний аксесуар

2 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильний аксесуар Зеленської, що підходить усім і коштує недорого
Олена Зеленська. Фото: Facebook
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З початку повномасштабної війни Олена Зеленська, дружина президента України, почала доповнювати свої образи особливими брошками. Це не просто прикраси, а справжні символи, які несуть у собі важливі меседжі для світу. Найчастіше це вироби українських майстрів або вінтажні речі, які мають свою історію.

Новини.LIVE розповість у цьому матеріалі про деякі брошки Зеленської, що варті уваги. 

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Брошка "Півник"

Це не лише деталь гардероба, а нагадування про жорстокість війни та мужність українців. Ця прикраса стала символом незламності. Її форма повторює відомий глечик, який вцілів після обстрілу будинку в Бородянці. Зображення цієї сцени облетіло весь світ і стало нагадуванням про стійкість українського духу.

Зеленська обожнює уникальні речі
Брошка "Півник". Фото: Facebook Олени Зеленської

"Мапа України" 

Серед колекції прикрас Олени Зеленської є і золота брошка у формі карти України, створена брендом GASANOVA. Вона не просто зображує нашу країну, а й має деталь, яка привертає увагу, — сяючий страз у місці, де розташований Донецьк.

Ця деталь символізує віру в повернення всіх окупованих територій. Дизайнерка Ельвіра Гасанова поділилася: "Донецьк — це Україна, і цей камінчик символізує любов до рідного міста".

Серед прикрас Зеленської найчастіше трапляються брошки
Брошка "Мапа України". Фото: Facebook Олени Зеленської

"Полин, Євшан-Зілля"

Ще однією улюбленою брошкою Олени стала прикраса від Ruslan Baginskiy. Ця брошка, яку вона обирала для міжнародних заходів, таких як коронація Чарльза ІІІ, має особливе значення. Вона нагадує про легенду, згідно з якою запах полину повертає людину до рідної землі. Це символ зв’язку з рідними коріннями, що є дуже важливим для кожного українця, особливо у ці непрості часи.

Оригінальні брошки стали частиною стилю Зеленської
Брошка "Полин, Євшан-Зілля". Фото: Facebook Олени Зеленської

Як ми бачимо, кожна брошка Олени Зеленської — це не просто аксесуар, а маленька історія, яка має глибокий сенс. Вони розповідають світові про стійкість, любов до Батьківщини та віру в перемогу. Такі деталі підкреслюють не лише стиль першої леді, а й її прагнення донести важливі меседжі про Україну.

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Олена Зеленська мода аксесуари краса стиль

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