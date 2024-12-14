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Что носить после 50 лет, чтобы выглядеть стильно и моложе

14 декабря 2024 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какие вещи молодят женщин после 50 лет — полезные советы в одежде
Стильная женщина в возрасте. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

После 50 жизни только начинается — именно так можно сказать, глядя на многих стильных и ухоженных женщин. Но почему одни сохраняют молодость и уверенность в себе, а другие внезапно теряют шарм? Оказывается, во всем виноваты три основных аспекта: прическа, одежда и обувь.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Прическа, придающая лет

Прическа играет ключевую роль в создании образа. Женщины часто впадают в крайности: делают слишком короткие "бабушкины" стрижки или оставляют длинные, но тусклые волосы. Такие решения могут испортить даже безупречный стиль.

Седина — еще один спорный момент. Хотя естественная старость — это нормально, она визуально прибавляет возраста. Если хочется выглядеть помладше, лучше подобрать краску для волос, которая освежит образ.

Что носить после 50 лет, чтобы выглядеть стильно и младше - фото 1
Красивая женщина. Фото: Pixabay

Одежда 

После 50 многие женщины жалуются, что "нечего носить". Однако сегодня магазины предлагают множество вариантов для всех возрастов и типа фигуры. Главное — избегать двух крайностей: подростковой одежды, которая выглядит некстати, и "бабушкиных" нарядов с устаревшими фасонами.

Выберите качественные ткани, пастельные или нейтральные оттенки и элегантные силуэты. Стильные вещи могут помочь создать изысканный образ.

Что носить после 50 лет, чтобы выглядеть стильно и младше - фото 2
Женщина в стильных очках. Фото: Freepik

Удобная, но модная обувь

Удобство важно, но это не значит, что нужно выбирать скучную обувь. Современная мода предлагает удобные и стильные варианты: лоферы, кроссовки, челси или элегантные ботинки. Даже ортопедическая обувь может выглядеть стильно, если правильно подобрать модель.

Что носить после 50 лет, чтобы выглядеть стильно и младше - фото 3
Женщина в модном образе. Фото: Freepik

Добавим, что внешность — это лишь часть секрета молодости. Все решают эмоции, улыбка и взгляд. Хорошее настроение, искренность и умение радоваться мелочам помогут вам выглядеть моложе без особого труда.

Раньше мы писали о том, в какой цвет следует окрашивать волосы женщинам после 50 лет.

Также мы сообщали, какие цвета помады следует выбирать женщинам 50+.

мода одежда советы стиль женщины за 50 лет

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