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Ідеальні кольори помади для жінок 50+, що омолоджують

6 грудня 2024 18:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які кольори помади підходять для жінок після 50 років — трендові відтінки
Жінка з яскравим макіяжем. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Губна помада завжди була більше, ніж просто косметичний засіб. Ще в стародавньому Єгипті жінки використовували червоні барвники для губ, а легендарна Клеопатра готувала свої помади з червоних мурах і подрібнених жуків. Сьогодні обрати ідеальний відтінок стало набагато простіше — полиці магазинів ломляться від різноманіття кольорів і текстур.

Сайт Новини.LIVE розповість, чому після 50 років важливо зробити правильний вибір помади.

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Яке значення мають кольори помади

Коли природні риси обличчя поступово стають менш яскравими, яскраві кольори помади можуть повернути обличчю свіжість. Червоні, коралові чи насичено-рожеві відтінки додають енергії та створюють відчуття молодості. Такі кольори вміло привертають увагу до губ, відволікаючи її від вікових змін на шкірі.

Ідеальні кольори помади для жінок 50+, що омолоджують - фото 1
Червона помада. Фото: Freepik

Жінки старшого віку, які обирають насичені кольори, нерідко демонструють свою впевненість. Яскраві губи — це не лише про стиль, а й про життєвий досвід та силу характеру. Недарма образи жінок-лідерок асоціюються з яскравими відтінками. Така помада має ефектний вигляд.

Ідеальні кольори помади для жінок 50+, що омолоджують - фото 2
Природній відтінок помади. Фото: Freepik

Для щоденного використання багато жінок віддають перевагу натуральним відтінкам. Вони допомагають підкреслити природність і створюють гармонійний вигляд. Такі кольори, схожі на природний тон губ, додають обличчю легкості й стриманості.

Ефект "нових" губ

З віком форма губ може змінюватися, і помада здатна візуально відкоригувати ці зміни. Використовуючи світлі відтінки для об’єму та темні для окреслення контуру, можна легко створити молодший вигляд. А якщо комбінувати різні відтінки, губи матимуть виразніший вигляд.

Ідеальні кольори помади для жінок 50+, що омолоджують - фото 3
Жінка фарбує губи. Фото: Freepik

Цікаво, що навіть чоловіки звертають більше уваги на жінок із нафарбованими губами. Червоний відтінок тримає чоловічу увагу до восьми секунд, рожевий — близько шести, а ненафарбовані губи приваблюють погляд лише на одну-дві секунди.

Раніше ми писали про найкращі кольори волосся для жінок 50+.

Також ми повідомляли про кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років.

 

свята мода Помада стиль жінки за 50 років

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