Какие цвета помады подходят для женщин после 50 лет - трендовые оттенки

Женщина с ярким макияжем. Фото: Pixabay

Еще в древнем Египте женщины использовали красные красители для губ, а легендарная Клеопатра готовила свои помады из красных муравьев и измельченных жуков. Сегодня выбрать идеальный оттенок стало намного проще — полки магазинов ломятся от разнообразия цветов и текстур.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему после 50 лет важно сделать верный выбор помады.

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Какое значение имеют цвета помады

Когда природные черты лица постепенно становятся менее яркими, яркие цвета помады могут вернуть лицу свежесть. Красные, коралловые или насыщенно-розовые оттенки придают энергии и создают чувство молодости. Такие цвета умело привлекают внимание к губам, отвлекая ее от возрастных изменений на коже.

Красная помада. Фото: Freepik

Женщины старшего возраста, которые выбирают насыщенные цвета, нередко демонстрируют свою уверенность. Яркие губы — это не только о стиле, но и о жизненном опыте и силе характера. Недаром образы женщин-лидеров ассоциируются с яркими оттенками. Такая помада помогает выглядеть эффектно.

Природный оттенок помады. Фото: Freepik

Для ежедневного использования многие женщины предпочитают натуральные оттенки. Они помогают подчеркнуть естественность и создают гармоничный вид. Такие цвета, похожие на естественный тон губ, придают лицу легкость и сдержанность.

Эффект "новых" губ

С возрастом форма губ может изменяться, и помада способна визуально откорректировать эти изменения. Используя светлые оттенки объема и темные для очертания контура, можно легко создать более молодой вид. А если комбинировать разные оттенки, губы будут выглядеть отчетливее.

Женщина окрашивает губы. Фото: Freepik

Интересно, что даже мужчины обращают больше внимания на женщин с накрашенными губами. Красный оттенок держит мужское внимание до восьми секунд, розовый — около шести, а ненакрашенные губы привлекают взгляд всего на одну-две секунды.

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