Какие цвета помады подходят для женщин после 50 лет - трендовые оттенки

Идеальные цвета помады для женщин 50+, что омолаживают
Еще в древнем Египте женщины использовали красные красители для губ, а легендарная Клеопатра готовила свои помады из красных муравьев и измельченных жуков. Сегодня выбрать идеальный оттенок стало намного проще — полки магазинов ломятся от разнообразия цветов и текстур.
Сайт Новини.LIVE расскажет, почему после 50 лет важно сделать верный выбор помады.
Какое значение имеют цвета помады
Когда природные черты лица постепенно становятся менее яркими, яркие цвета помады могут вернуть лицу свежесть. Красные, коралловые или насыщенно-розовые оттенки придают энергии и создают чувство молодости. Такие цвета умело привлекают внимание к губам, отвлекая ее от возрастных изменений на коже.
Женщины старшего возраста, которые выбирают насыщенные цвета, нередко демонстрируют свою уверенность. Яркие губы — это не только о стиле, но и о жизненном опыте и силе характера. Недаром образы женщин-лидеров ассоциируются с яркими оттенками. Такая помада помогает выглядеть эффектно.
Для ежедневного использования многие женщины предпочитают натуральные оттенки. Они помогают подчеркнуть естественность и создают гармоничный вид. Такие цвета, похожие на естественный тон губ, придают лицу легкость и сдержанность.
Эффект "новых" губ
С возрастом форма губ может изменяться, и помада способна визуально откорректировать эти изменения. Используя светлые оттенки объема и темные для очертания контура, можно легко создать более молодой вид. А если комбинировать разные оттенки, губы будут выглядеть отчетливее.
Интересно, что даже мужчины обращают больше внимания на женщин с накрашенными губами. Красный оттенок держит мужское внимание до восьми секунд, розовый — около шести, а ненакрашенные губы привлекают взгляд всего на одну-две секунды.
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