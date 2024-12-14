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Що носити після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд

14 грудня 2024 10:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Які речі молодять жінок після 50 років — корисні поради в одязі
Стильна жінка у віці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Після 50 життя тільки починається — саме так можна сказати, дивлячись на багатьох стильних і доглянутих жінок. Але чому одні зберігають молодість і впевненість у собі, а інші раптово втрачають шарм? Виявляється, у всьому винні три основні аспекти: зачіска, одяг і взуття.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Зачіска, яка додає років

Зачіска відіграє ключову роль у створенні образу. Жінки часто впадають у крайнощі: роблять занадто короткі "бабусині" стрижки або залишають довге, але тьмяне волосся. Такі рішення можуть зіпсувати навіть ідеальний стиль.

Сивина — ще один спірний момент. Хоча природна старість — це нормально, вона візуально додає віку. Якщо хочеться мати молодший вигляд, краще підібрати фарбу для волосся, яка освіжить образ.

Що носити після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд - фото 1
Гарна жінка. Фото: Pixabay

Одяг

Після 50 багато жінок скаржаться, що "нічого носити". Однак сьогодні магазини пропонують безліч варіантів для будь-якого віку і типу фігури. Головне — уникати двох крайнощів: підліткового одягу, який виглядає недоречно, і "бабусиних" нарядів із застарілими фасонами.

Обирайте якісні тканини, пастельні або нейтральні відтінки та елегантні силуети. Стильні речі можуть допомогти створити вишуканий образ.

Що носити після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд - фото 2
Жінка в стильних окулярах. Фото: Freepik

Зручне, але модне взуття

Зручність важлива, але це не означає, що треба обирати нудне взуття. Сучасна мода пропонує зручні та стильні варіанти: лофери, кросівки, челсі чи елегантні черевики. Навіть ортопедичне взуття може мати стильний вигляд, якщо правильно підібрати модель.

Що носити після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд - фото 3
Жінка в модному образі. Фото: Freepik

Додамо, що зовнішність — це лише частина секрету молодості. Усе вирішують емоції, посмішка і погляд. Гарний настрій, щирість і вміння радіти дрібницям допоможуть вам виглядати молодше без особливих зусиль.

Раніше ми писали про те, в який колір варто фарбувати волосся жінкам після 50 років.

Також ми повідомляли, які кольори помади варто обирати жінкам 50+.

мода одяг поради стиль жінки за 50 років

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23:52 Vodafone попередив абонентів про загрозу для зв'язку

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