Які речі молодять жінок після 50 років — корисні поради в одязі

Що носити після 50 років, щоб мати стильний і молодший вигляд
Після 50 життя тільки починається — саме так можна сказати, дивлячись на багатьох стильних і доглянутих жінок. Але чому одні зберігають молодість і впевненість у собі, а інші раптово втрачають шарм? Виявляється, у всьому винні три основні аспекти: зачіска, одяг і взуття.
Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Зачіска, яка додає років
Зачіска відіграє ключову роль у створенні образу. Жінки часто впадають у крайнощі: роблять занадто короткі "бабусині" стрижки або залишають довге, але тьмяне волосся. Такі рішення можуть зіпсувати навіть ідеальний стиль.
Сивина — ще один спірний момент. Хоча природна старість — це нормально, вона візуально додає віку. Якщо хочеться мати молодший вигляд, краще підібрати фарбу для волосся, яка освіжить образ.
Одяг
Після 50 багато жінок скаржаться, що "нічого носити". Однак сьогодні магазини пропонують безліч варіантів для будь-якого віку і типу фігури. Головне — уникати двох крайнощів: підліткового одягу, який виглядає недоречно, і "бабусиних" нарядів із застарілими фасонами.
Обирайте якісні тканини, пастельні або нейтральні відтінки та елегантні силуети. Стильні речі можуть допомогти створити вишуканий образ.
Зручне, але модне взуття
Зручність важлива, але це не означає, що треба обирати нудне взуття. Сучасна мода пропонує зручні та стильні варіанти: лофери, кросівки, челсі чи елегантні черевики. Навіть ортопедичне взуття може мати стильний вигляд, якщо правильно підібрати модель.
Додамо, що зовнішність — це лише частина секрету молодості. Усе вирішують емоції, посмішка і погляд. Гарний настрій, щирість і вміння радіти дрібницям допоможуть вам виглядати молодше без особливих зусиль.
Раніше ми писали про те, в який колір варто фарбувати волосся жінкам після 50 років.
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