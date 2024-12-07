Модные табу для девушек низкого роста – чего лучше избегать

Стильная девушка. Фото: Pixabay

Девушки с невысоким ростом всегда привлекают внимание своей миниатюрностью. Но создание гармоничного образа требует знания определенных стилистических правил.

Сайт Новини.LIVE поделится советами, которые помогут подчеркнуть преимущества фигуры и визуально добавить несколько сантиметров.

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Средний рост женщин в Украине составляет 162-166 см. Девушки, имеющие рост ниже этого предела, считаются невысокими. Для них важно избегать вещей, которые визуально "срезают" силуэт, и выбирать прибавляющие высоты.

Выбирайте приталенную одежду

Мешковатые вещи, например oversize пальто или свитера, придают объем и делают фигуру менее пропорциональной.

Изображение в стиле oversize. Фото с Instagram

Идеальный выбор — приталенные силуэты: жакеты, платья-футляры, классические пальто. Ко всему остальному, черный цвет может сделать образ "тяжелым".

Вместо него выбирайте темно-серый, бордовый, коричневый или темно-зеленый. Такие цвета придают мягкости и визуально не "приземляют" фигуру.

Завышенная талия — ваш лучший друг

Вещи с высокой талией создают иллюзию более длинных ног, поэтому выбирайте брюки, юбки или джинсы с завышенной посадкой. Как вариант, добавьте ремень в тон к наряду, чтобы еще больше подчеркнуть талию.

Брюки с завышенной талией. Фото с Instagram

Выбирайте платья-футляры

Стройное платье-футляр идеально подходит невысоким девушкам, потому что облегает тело и прибавляет рост. Забудьте о балахонах, которые скрывают фигуру и создают впечатление тяжести.

Платье-футляр. Фото с Instagram

Классические брюки вместо укороченных

Укороченные брюки или капри могут сделать ноги короче. Поэтому отдавайте предпочтение классическим моделям с прямыми штанинами. Брюки, закрывающие каблук, создадут иллюзию непрерывной линии.

Классические брюки. Фото с Instagram

Маленькие сумки вместо больших

Большие сумки непропорциональны миниатюрной фигуре и могут сделать вас еще меньше. Выбирайте аккуратные миниатюрные сумочки, которые подчеркнут вашу хрупкость.

Маленькая сумочка. Фото с Instagram

Такая одежда может помочь вам создать образ, что подчеркнет ваши лучшие стороны. Экспериментируйте, находите свои любимые силуэты и чувствуйте себя уверенно в любом наряде!

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