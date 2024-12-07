Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу arrow

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу

7 декабря 2024 09:30
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные табу для девушек низкого роста – чего лучше избегать
Стильная девушка. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Девушки с невысоким ростом всегда привлекают внимание своей миниатюрностью. Но создание гармоничного образа требует знания определенных стилистических правил.

Сайт Новини.LIVE поделится советами, которые помогут подчеркнуть преимущества фигуры и визуально добавить несколько сантиметров.

Читайте также:

Средний рост женщин в Украине составляет 162-166 см. Девушки, имеющие рост ниже этого предела, считаются невысокими. Для них важно избегать вещей, которые визуально "срезают" силуэт, и выбирать прибавляющие высоты.

Выбирайте приталенную одежду

Мешковатые вещи, например oversize пальто или свитера, придают объем и делают фигуру менее пропорциональной.

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу - фото 1
Изображение в стиле oversize. Фото с Instagram

Идеальный выбор — приталенные силуэты: жакеты, платья-футляры, классические пальто. Ко всему остальному, черный цвет может сделать образ "тяжелым".

Вместо него выбирайте темно-серый, бордовый, коричневый или темно-зеленый. Такие цвета придают мягкости и визуально не "приземляют" фигуру.

Завышенная талия — ваш лучший друг

Вещи с высокой талией создают иллюзию более длинных ног, поэтому выбирайте брюки, юбки или джинсы с завышенной посадкой. Как вариант, добавьте ремень в тон к наряду, чтобы еще больше подчеркнуть талию.

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу - фото 2
Брюки с завышенной талией. Фото с Instagram

Выбирайте платья-футляры

Стройное платье-футляр идеально подходит невысоким девушкам, потому что облегает тело и прибавляет рост. Забудьте о балахонах, которые скрывают фигуру и создают впечатление тяжести.

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу - фото 3
Платье-футляр. Фото с Instagram

Классические брюки вместо укороченных

Укороченные брюки или капри могут сделать ноги короче. Поэтому отдавайте предпочтение классическим моделям с прямыми штанинами. Брюки, закрывающие каблук, создадут иллюзию непрерывной линии.

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу - фото 4
Классические брюки. Фото с Instagram

Маленькие сумки вместо больших

Большие сумки непропорциональны миниатюрной фигуре и могут сделать вас еще меньше. Выбирайте аккуратные миниатюрные сумочки, которые подчеркнут вашу хрупкость.

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу - фото 5
Маленькая сумочка. Фото с Instagram

Такая одежда может помочь вам создать образ, что подчеркнет ваши лучшие стороны. Экспериментируйте, находите свои любимые силуэты и чувствуйте себя уверенно в любом наряде!

Раньше мы писали о том, что из одежды больше не будет в моде этой зимой.

Также мы сообщали, что Андре Тан объяснил, на какие меры уместно одевать белую одежду.

мода одежда женщины красота стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:45 В Украине расширят АЭС, что сделает ее самой большой в Европе

09:44 Очереди на границе Украины с ЕС — ситуация на пунктах пропуска

09:44 В России расстреляли 19-летнего парня за отказ идти на войну

09:35 На Одессу движется непогода — предупреждение об опасности

09:29 Штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — объяснение юристов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 На Львовщине бездомная женщина ограбила дом — как наказал суд

09:12 РФ ночью атаковала Украину дронами — сколько сбили Силы ПВО

09:08 Как выглядит Запорожье после авиаудара — видео

09:05 Почасовые отключения света в Одессе — графики на сегодня

08:58 В Покровске на Донеччине до сих пор работают угольные шахты

09:45 В Украине расширят АЭС, что сделает ее самой большой в Европе

09:44 Очереди на границе Украины с ЕС — ситуация на пунктах пропуска

09:44 В России расстреляли 19-летнего парня за отказ идти на войну

09:35 На Одессу движется непогода — предупреждение об опасности

09:29 Штрафы от ТЦК можно обжаловать в суде — объяснение юристов

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

09:16 На Львовщине бездомная женщина ограбила дом — как наказал суд

09:12 РФ ночью атаковала Украину дронами — сколько сбили Силы ПВО

09:08 Как выглядит Запорожье после авиаудара — видео

09:05 Почасовые отключения света в Одессе — графики на сегодня

08:58 В Покровске на Донеччине до сих пор работают угольные шахты

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году