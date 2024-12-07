Модные табу для девушек низкого роста – чего лучше избегать

Что не стоит носить девушкам невысокого роста — главные табу
Девушки с невысоким ростом всегда привлекают внимание своей миниатюрностью. Но создание гармоничного образа требует знания определенных стилистических правил.
Сайт Новини.LIVE поделится советами, которые помогут подчеркнуть преимущества фигуры и визуально добавить несколько сантиметров.
Средний рост женщин в Украине составляет 162-166 см. Девушки, имеющие рост ниже этого предела, считаются невысокими. Для них важно избегать вещей, которые визуально "срезают" силуэт, и выбирать прибавляющие высоты.
Выбирайте приталенную одежду
Мешковатые вещи, например oversize пальто или свитера, придают объем и делают фигуру менее пропорциональной.
Идеальный выбор — приталенные силуэты: жакеты, платья-футляры, классические пальто. Ко всему остальному, черный цвет может сделать образ "тяжелым".
Вместо него выбирайте темно-серый, бордовый, коричневый или темно-зеленый. Такие цвета придают мягкости и визуально не "приземляют" фигуру.
Завышенная талия — ваш лучший друг
Вещи с высокой талией создают иллюзию более длинных ног, поэтому выбирайте брюки, юбки или джинсы с завышенной посадкой. Как вариант, добавьте ремень в тон к наряду, чтобы еще больше подчеркнуть талию.
Выбирайте платья-футляры
Стройное платье-футляр идеально подходит невысоким девушкам, потому что облегает тело и прибавляет рост. Забудьте о балахонах, которые скрывают фигуру и создают впечатление тяжести.
Классические брюки вместо укороченных
Укороченные брюки или капри могут сделать ноги короче. Поэтому отдавайте предпочтение классическим моделям с прямыми штанинами. Брюки, закрывающие каблук, создадут иллюзию непрерывной линии.
Маленькие сумки вместо больших
Большие сумки непропорциональны миниатюрной фигуре и могут сделать вас еще меньше. Выбирайте аккуратные миниатюрные сумочки, которые подчеркнут вашу хрупкость.
Такая одежда может помочь вам создать образ, что подчеркнет ваши лучшие стороны. Экспериментируйте, находите свои любимые силуэты и чувствуйте себя уверенно в любом наряде!
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