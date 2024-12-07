Модні табу для дівчат низького зросту — чого краще уникати

Стильна дівчина. Фото: Pixabay

Дівчата з невисоким зростом завжди привертають увагу своєю мініатюрністю. Але створення гармонійного образу потребує знання певних стилістичних правил.

Сайт Новини.LIVE поділиться порадами, які допоможуть підкреслити переваги фігури та візуально додати кілька сантиметрів.

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Середній зріст жінок в Україні становить 162-166 см. Дівчата, які мають зріст нижче цієї межі, вважаються невисокими. Для них важливо уникати речей, які зорово "зрізають" силует, і обирати ті, що додають висоти.

Обирайте приталений одяг

Мішкуваті речі, як-от oversize пальта чи светри, додають об'єму та роблять фігуру менш пропорційною.

Образ в стилі oversize. Фото з Instagram

Ідеальний вибір — приталені силуети: жакети, сукні-футляри, класичні пальта. До всього іншого, чорний колір може зробити образ "тяжким".

Замість нього обирайте темно-сірий, бордовий, коричневий чи темно-зелений. Такі кольори додають м’якості та зорово не "приземлюють" фігуру.

Завищена талія — ваш найкращий друг

Речі з високою талією створюють ілюзію довших ніг, тому вибирайте штани, спідниці або джинси із завищеною посадкою. Як варіант, додайте ремінь у тон до вбрання, щоб ще більше підкреслити талію.

Штани з завищеною талією. Фото з Instagram

Віддайте перевагу сукням-футлярам

Струнка сукня-футляр ідеально підходить невисоким дівчатам, бо облягає тіло й додає зросту. Забудьте про балахони, які приховують фігуру і створюють враження важкості.

Cукня-футляр. Фото з Instagram

Класичні штани замість укорочених

Укорочені штани або капрі можуть зробити ноги коротшими. Тому віддавайте перевагу класичним моделям з прямими штанинами. Штани, які закривають каблук, створять ілюзію безперервної лінії.

Класичні штани. Фото з Instagram

Маленькі сумки замість великих

Великі сумки непропорційні до мініатюрної фігури й можуть зробити вас ще меншою. Вибирайте акуратні мініатюрні сумочки, які підкреслять вашу тендітність.

Маленька сумочка. Фото з Instagram

Такий одяг може допомогти вам створити образ, що підкреслить ваші найкращі сторони. Експериментуйте, знаходьте свої улюблені силуети й відчувайте себе впевнено в будь-якому вбранні!

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