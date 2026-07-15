Плетеная шапка стала самым неожиданным трендом лета 2026 года

Девушка в шляпе. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Плетеные аксессуары уже давно не ассоциируются только с осенью или зимой. Последние несколько сезонов они уверенно удерживают позиции среди главных летних трендов. Если в прошлом году в центре внимания были сумки, платья и обувь с плетеными элементами, то этим летом модницы массово обратили внимание на еще одну необычную деталь — легкие плетеные шляпы.

Новини.LIVE расскажет, почему этот аксессуар стал одним из самых интересных трендов сезона и как его носить.

Такие шляпы совсем не похожи на привычные теплые модели. Их создают из тонких нитей в технике кроше, бисера, жемчуга или декоративных пайеток. Благодаря открытому плетению они остаются легкими, поэтому прекрасно подходят даже для жаркой погоды.

Плетеная шапка как акцент летних образов

Популярность этого аксессуара легко объяснить. Мода вновь обратилась к винтажной эстетике, ручной работе и вещам с характером. Именно поэтому плетеные головные уборы так органично вписались в летний гардероб. Они имеют необычный вид, добавляют образу фактурности и легко делают даже простой наряд интереснее.

Плетеная шапка. Фото из Instagram

Тем, кто любит сдержанный и элегантный стиль, стоит обратить внимание на модели, украшенные жемчужинами или бисером. Они прекрасно сочетаются с длинными платьями, классическими костюмами или юбками. Кстати, все чаще такие аксессуары выбирают даже невесты, заменяя ими традиционную фату или вуаль.

Стильный образ с плетеной шапкой. Фото из Instagram

Если же вам ближе непринужденный летний стиль, лучшим выбором станет шапка, связанная крючком. Она будет великолепно смотреться с льняными рубашками, топами, платьями-комбинациями и простыми сандалиями. Дополнить такой образ можно плетеной сумкой или обувью с похожей фактурой.

Любительницам ярких деталей понравятся варианты с цветными нитками или пайетками. Такая шапка легко становится главным акцентом образа, даже если на вас обычная белая майка и джинсовые шорты. Она также станет отличным дополнением к отпускному гардеробу: почти не занимает места в чемодане и мгновенно поднимает настроение любому летнему образу.

Ранее мы писали о том, какой аксессуар стал главным героем летнего гардероба. Стилисты советуют обратить внимание именно на эту деталь в своих образах.

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