Самая модная прическа 2025 года — пирсинг в волосах покоряет тренды

Украшение для волос. Фото: Freepik

Современная мода иногда удивляет настолько, что сложно отличить тренд от арт-инсталляции. Но есть и такие идеи, которые сочетают креатив, удобство и простоту. Одна из них — пирсинг волос. Это не новинка в мире красоты, но до сих пор поражает оригинальностью.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Несмотря на громкое название, никакой боли или проколов не будет. Пирсингом называют украшения, которые закрепляют прямо в волосах — чаще всего на тонких косичках. Это могут быть маленькие кольца, подвески, цепочки или даже стильные заколки, которые добавляют образу характера.

Как выглядит пирсинг для волос

Пирсинг волос — это, по сути, украшенная коса. Очень часто украшения сочетают по стилю: металлические элементы, лаконичные формы, иногда с кристаллами. Все это можно скомбинировать так, чтобы получилось не "много всего", а действительно стильная композиция.

Пирсинг для волос. Фото из Instagram

Как сделать пирсинг волос дома

Этот вариант украшения не требует салонов или мастеров — все легко сделать самостоятельно.

Заплетите тоненькую косу — возле лица или сбоку. Подготовьте украшения — небольшие кольца, серьги, декоративные цепочки. Осторожно закрепите украшения на косе. Для этого можно использовать специальные аксессуары или даже обычные кольца из бижутерии.

Главное фантазия. Некоторые используют даже маленькие скрепки или оригинальные шпильки. Чтобы это имело гармоничный вид — сочетайте элементы по цвету и стилю.

Украшения для волос. Фото из Instagram

Преимущества:

Не требует проколов или специального оборудования.

Делается быстро и легко дома.

Образ можно менять хоть каждый день.

Идеально скрывает наращенные волосы.

Можно носить даже в школе или на работе, где есть дресс-код — главное, не переборщить.

Единственный минус — такое украшение не подойдет для очень короткой стрижки. Чтобы вплести что-то в волосы, их длина должна позволять хотя бы минимальную косичку.

Стильная прическа. Фото из Instagram

Пирсинг волос держится столько, сколько держится сама прическа. Когда косу расплести — украшения нужно снять. Но это и плюс: хотите новый образ — просто переплетите по-новому, добавьте другие элементы.

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