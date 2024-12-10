Что одеть на новогодний корпоратив 2025 — стильные образы с фото

Девушки на вечеринке. Фото: Freepik

Новый год — это время праздничных вечеринок, подарков и веселья. А еще — отличный случай продемонстрировать свой стиль в красивом платье. Независимо от того, где будет проходить праздник — в офисе, ресторане или клубе, важно подобрать образ, который будет соответствовать месту и создаст нужное настроение.

Сайт Новини.LIVE поделится советами, какие платья выбрать для разных форматов новогодних корпоративов.

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Корпоратив в офисе

Празднование в стенах офиса предполагает более деловой дресс-код. Лучшим выбором станет коктейльное платье нейтрального кроя. Можно добавить цвет, но без лишних яркостей. Легкая прическа и дневной макияж помогут завершить образ. Такой стильный, но ненавязчивый вариант будет выглядеть уместно и празднично.

Стильное коктейльное платье. Фото с Instagram

Вечеринка в ресторане

Для праздника в ресторане подойдет длинное вечернее платье. Важно соблюдать баланс: модель не должна быть слишком облегающей или с глубокими вырезами. Выбирайте темные сдержанные цвета, такие как бордовый, черный или красный.

Черное платье. Фото с Instagram

Наряды с запахом или с клеш-юбкой от линии талии — в тренде этого сезона. Элегантные аксессуары и каблуки помогут создать совершенный образ.

Красное платье. Фото с Instagram

Корпоратив в клубе

Для вечеринки в клубе можно разрешить больше свободы. Яркие короткие платья, декорированные пайетками или блестящими камешками, станут отличным вариантом. Оригинальный крой и необычные материалы сделают ваш образ незабываемым.

Черное платье с оригинальным декором. Фото с Instagram

Главное — сохранять баланс между яркостью и изяществом, чтобы не перейти границу между стильным и вульгарным.

Белое платье. Фото с Instagram

Универсальное решение

Классика, которая всегда выглядит выигрышно — это маленькое черное платье. Оно может варьироваться в зависимости от аксессуаров, прически и макияжа, что делает его идеальным вариантом для любого формата вечеринки.

Короткое черное платье. Фото с Instagram

Выбирая платье, учитывайте не только место празднования, но и комфорт и стиль.

Раньше мы писали о том, от какой одежды следует отказаться в новогоднюю ночь.

Также мы сообщали, какой макияж можно сделать на Новый год.