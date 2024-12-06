Модний макіяж на Новий рік 2025 — стильні ідеї з фото

Дівчина зі стильним макіяжем. Фото: Freepik

До новорічних свят залишилося зовсім небагато часу, і саме зараз варто подумати, як зробити свій образ незабутнім у святкову ніч. Окрім вибору ідеального вбрання та зачіски, не забувайте й про макіяж, адже саме він може стати родзинкою вашого вигляду.

Сайт Новини.LIVE розповість, які сміливі рішення в макіяжі на свято пропонують стилісти у 2025 році.

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Голографічний блиск

Цей тренд уже підкорив модниць у всьому світі. Ефект голограми додає обличчю святкового сяйва. Використовуйте тіні або хайлайтери з голографічними частинками — нанесіть їх на повіки, вилиці чи навіть губи. Такий макіяж має сучасний вигляд і точно приверне увагу в новорічну ніч.

Макіяж з ефектом голограми. Фото: Freepik

Червоні губи

Класика, яка ніколи не втрачає актуальності. У 2025 році візажисти рекомендують робити акцент на матових відтінках червоного. Глибокі винні чи яскраво-червоні тони губ будуть мати розкішний вигляд. Щоб збалансувати образ, очі можна підкреслити легкими стрілками або акуратними бровами.

Макіяж з акцентом на губи. Фото: Freepik

Смокі-айс у кольоровому виконанні

Звичний смокі-айс залишається в тренді, але тепер замість чорних тіней використовуються яскраві відтінки: смарагдовий, сапфіровий або рубіновий. Ці кольори роблять погляд загадковим та виразним, ідеально підходять для святкового образу.

Дівчина з макіяжем в стилі смокі-айс. Фото: Pixabay

Кольорові стрілки

Якщо хочете чогось незвичайного, оберіть кольорові стрілки. Вони додають образу оригінальності та сучасного шарму. Поєднайте такі стрілки з нейтральними губами, і ваш макіяж буде виглядати гармонійно.

Дівчина з кольоровими стрілками. Фото: Freepik

Не забувайте перед нанесенням макіяжу правильно підготувати шкіру. Зволоження та використання бази допоможуть створити рівний тон і забезпечать стійкість косметики. Також стилісти радять робити акцент лише на одному елементі: або виразні очі, або яскраві губи.

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