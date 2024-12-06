Модний макіяж на Новий рік 2025 — стильні ідеї з фото

Макіяж на Новий рік 2025 — ідеї, які підкорять усіх
До новорічних свят залишилося зовсім небагато часу, і саме зараз варто подумати, як зробити свій образ незабутнім у святкову ніч. Окрім вибору ідеального вбрання та зачіски, не забувайте й про макіяж, адже саме він може стати родзинкою вашого вигляду.
Сайт Новини.LIVE розповість, які сміливі рішення в макіяжі на свято пропонують стилісти у 2025 році.
Головні акценти року — це яскраві кольори, блискітки та творчі експерименти. Ось декілька ідей, які точно зроблять ваш новорічний образ унікальним.
Голографічний блиск
Цей тренд уже підкорив модниць у всьому світі. Ефект голограми додає обличчю святкового сяйва. Використовуйте тіні або хайлайтери з голографічними частинками — нанесіть їх на повіки, вилиці чи навіть губи. Такий макіяж має сучасний вигляд і точно приверне увагу в новорічну ніч.
Червоні губи
Класика, яка ніколи не втрачає актуальності. У 2025 році візажисти рекомендують робити акцент на матових відтінках червоного. Глибокі винні чи яскраво-червоні тони губ будуть мати розкішний вигляд. Щоб збалансувати образ, очі можна підкреслити легкими стрілками або акуратними бровами.
Смокі-айс у кольоровому виконанні
Звичний смокі-айс залишається в тренді, але тепер замість чорних тіней використовуються яскраві відтінки: смарагдовий, сапфіровий або рубіновий. Ці кольори роблять погляд загадковим та виразним, ідеально підходять для святкового образу.
Кольорові стрілки
Якщо хочете чогось незвичайного, оберіть кольорові стрілки. Вони додають образу оригінальності та сучасного шарму. Поєднайте такі стрілки з нейтральними губами, і ваш макіяж буде виглядати гармонійно.
Не забувайте перед нанесенням макіяжу правильно підготувати шкіру. Зволоження та використання бази допоможуть створити рівний тон і забезпечать стійкість косметики. Також стилісти радять робити акцент лише на одному елементі: або виразні очі, або яскраві губи.
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