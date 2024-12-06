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Макіяж на Новий рік 2025 — ідеї, які підкорять усіх

6 грудня 2024 19:32
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модний макіяж на Новий рік 2025 — стильні ідеї з фото
Дівчина зі стильним макіяжем. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

До новорічних свят залишилося зовсім небагато часу, і саме зараз варто подумати, як зробити свій образ незабутнім у святкову ніч. Окрім вибору ідеального вбрання та зачіски, не забувайте й про макіяж, адже саме він може стати родзинкою вашого вигляду. 

Сайт Новини.LIVE розповість, які сміливі рішення в макіяжі на свято пропонують стилісти у 2025 році. 

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Головні акценти року — це яскраві кольори, блискітки та творчі експерименти. Ось декілька ідей, які точно зроблять ваш новорічний образ унікальним.

Голографічний блиск

Цей тренд уже підкорив модниць у всьому світі. Ефект голограми додає обличчю святкового сяйва. Використовуйте тіні або хайлайтери з голографічними частинками — нанесіть їх на повіки, вилиці чи навіть губи. Такий макіяж має сучасний вигляд і точно приверне увагу в новорічну ніч.

Макіяж на Новий рік 2025 — ідеї, які підкорять усіх - фото 1
Макіяж з ефектом голограми. Фото: Freepik

Червоні губи

Класика, яка ніколи не втрачає актуальності. У 2025 році візажисти рекомендують робити акцент на матових відтінках червоного. Глибокі винні чи яскраво-червоні тони губ будуть мати розкішний вигляд. Щоб збалансувати образ, очі можна підкреслити легкими стрілками або акуратними бровами.

Макіяж на Новий рік 2025 — ідеї, які підкорять усіх - фото 2
Макіяж з акцентом на губи. Фото: Freepik

Смокі-айс у кольоровому виконанні

Звичний смокі-айс залишається в тренді, але тепер замість чорних тіней використовуються яскраві відтінки: смарагдовий, сапфіровий або рубіновий. Ці кольори роблять погляд загадковим та виразним, ідеально підходять для святкового образу.

Макіяж на Новий рік 2025 — ідеї, які підкорять усіх - фото 3
Дівчина з макіяжем в стилі смокі-айс. Фото: Pixabay

Кольорові стрілки

Якщо хочете чогось незвичайного, оберіть кольорові стрілки. Вони додають образу оригінальності та сучасного шарму. Поєднайте такі стрілки з нейтральними губами, і ваш макіяж буде виглядати гармонійно.

Макіяж на Новий рік 2025 — ідеї, які підкорять усіх - фото 4
Дівчина з кольоровими стрілками. Фото: Freepik

Не забувайте перед нанесенням макіяжу правильно підготувати шкіру. Зволоження та використання бази допоможуть створити рівний тон і забезпечать стійкість косметики. Також стилісти радять робити акцент лише на одному елементі: або виразні очі, або яскраві губи. 

Раніше ми писали про хитрощі макіяжу після 40 років.

Також ми повідомляли, як зробити риси обличчя ідеальними за допомогою макіяжу.

мода макіяж Новий рік краса стиль

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