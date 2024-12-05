Макіяж, який змінює все — як зробити риси обличчя ідеальними

Дівчині роблять макіяж. Фото: Pixabay

Сучасні тренди макіяжу дарують можливість досягти досконалого вигляду навіть без допомоги професійного візажиста. Одним із головних відкриттів у б'юті-світі став вертикальний контуринг — техніка, яка стрімко завоювала популярність завдяки платформі TikTok.

Вперше цей підхід показала блогерка Хлоя Паредес, і він швидко став вірусним.

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Що таке вертикальний контуринг

Це метод нанесення бронзера у вигляді вертикальних ліній від нижньої частини вилиць до щелепи. Головна перевага цієї техніки — можливість створити чіткі та виразні риси обличчя з мінімальними зусиллями. Всього кілька рухів — і ваші вилиці мають такий же вигляд, як у зірок Голлівуду!

Як обрати косметику

Бронзер: обирайте засіб із нейтральним підтоном. Він має покривати більшу площу обличчя, тому важливо, щоб результат виглядав природно.

обирайте засіб із нейтральним підтоном. Він має покривати більшу площу обличчя, тому важливо, щоб результат виглядав природно. Текстура: для сухої чи комбінованої шкіри краще обирати кремові бронзери, які легко розтушовуються. Дівчатам із жирною шкірою варто звернути увагу на пудрові текстури.

Кісті для макіяжу. Фото: Pixabay

В цілому, вертикальний контуринг базується на принципах класичного контурингу, але передбачає гру світла й тіні з акцентом на вертикальні лінії. Темні відтінки бронзера використовуються для створення тіні, а світлі — для підкреслення певних зон, таких як вилиці чи середина чола.

Тренд підходить як для повсякденного макіяжу, так і для святкових виходів. Варто лише трохи попрактикуватися, і результат не змусить чекати. Завдяки цій техніці ви зможете підкреслити свою природну красу та створити образ, який вражатиме оточуючих.

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