Макияж, который меняет все - как сделать черты лица идеальными

Девушка делает макияж. Фото: Pixabay

Современные тренды макияжа дарят возможность добиться совершенного вида даже без помощи профессионального визажиста. Одним из главных открытий в бьюти-мире стал вертикальный контуринг — техника, стремительно завоевавшая популярность благодаря платформе TikTok.

Впервые этот подход показала блогер Хлоя Паредес, и он быстро стал вирусным.

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Что такое вертикальный контуринг

Это метод нанесения бронзера в виде вертикальных линий от нижней части скул до челюсти. Главное преимущество этой техники — возможность создания четких и выразительных черт лица с минимальными усилиями. Всего несколько движений — и ваши скулы выглядят, как у звезд Голливуда!

Как выбрать косметику

Бронзер: выбирайте средство с нейтральным подтоном. Он должен покрывать большую площадь лица, поэтому важно, чтобы результат выглядел естественным образом.

выбирайте средство с нейтральным подтоном. Он должен покрывать большую площадь лица, поэтому важно, чтобы результат выглядел естественным образом. Текстура: для сухой или комбинированной кожи лучше выбирать кремовые бронзеры, которые легко растушевываются. Девушкам с жирной кожей следует обратить внимание на пудровые текстуры.

Кости для макияжа. Фото: Pixabay

В целом, вертикальный контуринг основан на принципах классического контуринга, но предполагает игру света и тени с акцентом на вертикальные линии. Темные оттенки бронзера используются для создания тени, а светлые — для подчеркивания определенных зон, таких как скулы или середина лба.

Тренд подходит как для повседневного макияжа, так и для торжественных выходов. Стоит немного попрактиковаться, и результат не заставит ждать. Благодаря этой технике вы сможете подчеркнуть свою природную красоту и создать образ, который поразит окружающих.

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