Макияж, который меняет все - как сделать черты лица идеальными

Как сделать черты лица совершенными — простой трюк в макияже
Современные тренды макияжа дарят возможность добиться совершенного вида даже без помощи профессионального визажиста. Одним из главных открытий в бьюти-мире стал вертикальный контуринг — техника, стремительно завоевавшая популярность благодаря платформе TikTok.
Впервые этот подход показала блогер Хлоя Паредес, и он быстро стал вирусным.
Что такое вертикальный контуринг
Это метод нанесения бронзера в виде вертикальных линий от нижней части скул до челюсти. Главное преимущество этой техники — возможность создания четких и выразительных черт лица с минимальными усилиями. Всего несколько движений — и ваши скулы выглядят, как у звезд Голливуда!
Как выбрать косметику
- Бронзер: выбирайте средство с нейтральным подтоном. Он должен покрывать большую площадь лица, поэтому важно, чтобы результат выглядел естественным образом.
- Текстура: для сухой или комбинированной кожи лучше выбирать кремовые бронзеры, которые легко растушевываются. Девушкам с жирной кожей следует обратить внимание на пудровые текстуры.
В целом, вертикальный контуринг основан на принципах классического контуринга, но предполагает игру света и тени с акцентом на вертикальные линии. Темные оттенки бронзера используются для создания тени, а светлые — для подчеркивания определенных зон, таких как скулы или середина лба.
Тренд подходит как для повседневного макияжа, так и для торжественных выходов. Стоит немного попрактиковаться, и результат не заставит ждать. Благодаря этой технике вы сможете подчеркнуть свою природную красоту и создать образ, который поразит окружающих.
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