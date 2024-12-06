Модный макияж на Новый год 2025 — стильные идеи с фото

Девушка со стильным макияжем. Фото: Freepik

До новогодних праздников осталось совсем немного времени, и именно сейчас следует подумать, как сделать свой образ незабываемым в праздничную ночь. Кроме выбора идеального наряда и прически, не забывайте и о макияже, ведь именно он может стать изюминкой вашего вида.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие смелые решения в макияже в праздник предлагают стилисты в 2025 году.

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Голографический блеск

Этот тренд уже покорил модниц по всему миру. Эффект голограммы придает лицу праздничное сияние. Используйте тени или хайлайтеры с голографическими частицами — нанесите их на веки, скулы или даже губы. Такой макияж выглядит современно и точно привлечет внимание в новогоднюю ночь.

Макияж с эффектом голограммы. Фото: Freepik

Красные губы

Классика, никогда не теряющая актуальности. В 2025 году визажисты рекомендуют делать упор на матовых оттенках красного. Глубокие винные или алые тона придадут губам роскошный вид. Чтобы сбалансировать образ, глаза можно подчеркнуть легкими стрелками или аккуратными бровями.

Макияж с акцентом на губы. Фото: Freepik

Смоки-айс в цветном исполнении

Привычный смоки-айс остается в тренде, но теперь вместо черных теней используются яркие оттенки: изумрудный, сапфировый или рубиновый. Эти цвета делают взгляд загадочным и выразительным, идеально подходят для праздничного образа.

Девушка с макияжем в стиле смоки айс. Фото: Pixabay

Цветные стрелки

Если хотите чего-нибудь необычного, выберите цветные стрелки. Они придают образу оригинальности и современного шарма. Совместите такие стрелки с нейтральными губами, и ваш макияж будет смотреться гармонично.

Девушка с цветными стрелками. Фото: Freepik

Не забывайте перед нанесением макияжа правильно подготовить кожу. Увлажнение и использование базы поможет создать ровный тон и обеспечит устойчивость косметики. Также стилисты советуют делать упор только на одном элементе: или выразительные глаза, или яркие губы.

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