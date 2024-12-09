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Стильні зачіски на Новий рік Змії 2025 — святкові образи

9 грудня 2024 20:32
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні зачіски на Новий рік 2025 — стильні ідеї з фото
Жінка з гарною зачіскою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік — це час, коли кожна з нас хоче виглядати неперевершено. Ідеальний святковий образ починається не лише з вбрання чи макіяжу, а й з зачіски, яка додає впевненості та завершеності. Ми зібрали універсальні ідеї, які підійдуть для будь-якої довжини та типу волосся.

Сайт Новини.LIVE розповість, як створити стильну зачіску власноруч і вразити усіх своєю красою.

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Для довгого волосся

Довге волосся дає багато простору для експериментів. Одним із найпростіших, але ефектних варіантів є святкові пучки. Щоб зробити зачіску, достатньо зібрати волосся на потилиці, залишивши кілька пасм попереду. Вони обрамлять обличчя, додаючи м’якості образу.

Стильні зачіски на Новий рік Змії 2025 — святкові образи - фото 1
Зачіска на довге волоcся. Фото з Instagram

Щоб зробити зачіску більш оригінальною, спробуйте вплести косу. Звичайна тонка косичка або стильний "риб’ячий хвіст" можуть стати ідеальним доповненням. Якщо хочете сяяти ще більше, додайте блискучі шпильки, стрічки чи невидимки зі стразами.

Стильні зачіски на Новий рік Змії 2025 — святкові образи - фото 2
Зачіска зі зібраним волоссям. Фото з Instagram

Для короткого волосся

Коротке волосся теж має свої переваги. Легкі хвильки, створені плойкою або праскою, миттєво додають жіночності. Ця зачіска має природний, ненав’язливий і водночас елегантний вигляд. Щоб підкреслити святковий настрій, можна додати прикраси для волосся, наприклад, обруч зі стразами або мініатюрні шпильки.

Стильні зачіски на Новий рік Змії 2025 — святкові образи - фото 3
Кучері на коротке волосся. Фото з Instagram

Хвилі

Хвилі — це класика, яка підходить для будь-якої довжини волосся. Завити їх можна різними способами: за допомогою плойки, бігудів або навіть звичайних паперових рушників, якщо під рукою немає спеціальних інструментів. Легкі локони створюють об’єм і текстуру, які доповнять будь-який наряд — від вечірньої сукні до стильного костюма.

Щоб хвилі мали максимально природній вигляд, після завивки злегка розчешіть їх пальцями або нанесіть текстуруючий спрей. Для довготривалого ефекту використовуйте лак середньої фіксації — він збереже легкість і рухливість зачіски.

Стильні зачіски на Новий рік Змії 2025 — святкові образи - фото 4
Варіант стильної зачіски на Новий рік. Фото з Instagram

Не бійтеся додавати унікальні акценти. Це можуть бути блискучі прикраси, тематичні аксесуари чи навіть незвичні плетіння. Наприклад, накручене волосся можна зібрати у вільний пучок, додати кілька яскравих шпильок і отримати стильний, але простий у виконанні образ.

Стильні зачіски на Новий рік Змії 2025 — святкові образи - фото 5
Волосся можна зібрати в пучок. Фото з Instagram

Новорічна зачіска має бути не лише красивою, а й комфортною. Оберіть той варіант, який підходить саме вам, і будьте впевнені — цього року ви точно будете зіркою свята!

Раніше ми писали про те, які зачіски будуть в тренді 2025 року.

Також ми повідомляли, від яких зачісок краще відмовитись жінкам після 40 років.

 

свята мода зачіски Новий рік стиль

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