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Стильные прически на Новый год Змеи 2025 — праздничные образы

9 декабря 2024 20:32
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные прически на Новый год 2025 — стильные идеи с фото
Женщина с красивой прической. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год — это время, когда каждая из нас хочет выглядеть непревзойденно. Идеальный праздничный образ начинается не только с нарядов или макияжа, но и с прически, которая придает уверенности и завершенности. Мы собрали универсальные идеи, которые подойдут для любой длины и типа волос.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как создать стильную прическу собственноручно и поразить всех своей красотой.

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Для длинных волос

Длинные волосы дают много пространства для экспериментов. Одним из самых простых, но эффектных вариантов являются праздничные пучки. Чтобы сделать прическу, достаточно собрать волосы на затылке, оставив несколько прядей впереди. Они обрамят лицо, добавляя мягкости образу.

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Прическа на длинные волосы.  Фото: Instagram

Чтобы сделать прическу более оригинальной, попробуйте вплести косу. Обычная тонкая косичка или стильный "рыбий хвост" могут стать идеальным дополнением. Если хотите сиять еще больше, добавьте блестящие шпильки, ленты или невидимки со стразами.

Стильные прически на Новый год Змеи 2025 — праздничные образы - фото 2
Прическа с собранными волосами. Фото: Instagram

Для коротких волос

Короткие волосы тоже имеют свои преимущества. Легкие волны, созданные плойкой или утюгом, мгновенно придают женственности. Эта прическа выглядит естественно, ненавязчиво и одновременно элегантно. Чтобы подчеркнуть праздничное настроение, можно добавить украшения для волос, например, обруч со стразами или миниатюрные шпильки.

Стильные прически на Новый год Змеи 2025 — праздничные образы - фото 3
Кудри на короткие волосы.  Фото: Instagram

Волны

Волны — это классика, которая подходит для любой длины волос. Завить их можно разными способами: с помощью плойки, бигуди или даже обычных бумажных полотенец, если под рукой нет специальных инструментов. Легкие локоны создают объем и текстуру, которые дополнят любой наряд — от вечернего платья до стильного костюма.

Чтобы волны выглядели максимально естественно, после завивки слегка расчешите их пальцами или текстурируемый спрей. Для длительного эффекта используйте лак средней фиксации — он сохранит легкость и подвижность прически.

Стильные прически на Новый год Змеи 2025 — праздничные образы - фото 4
Вариант стильной прически на Новый год. Фото: Instagram

Не бойтесь добавлять уникальные акценты. Это могут быть блестящие украшения, тематические аксессуары или даже необычные плетения. Например, накрученные волосы можно собрать в свободный пучок, добавить несколько ярких шпилек и получить стильный, но простой в исполнении образ.

Стильные прически на Новый год Змеи 2025 — праздничные образы - фото 5
Волосы можно собрать в пучок. Фото: Instagram

Новогодняя прическа должна быть не только красивой, но и комфортной. Выберите тот вариант, который подходит именно вам, и будьте уверены — в этом году вы точно будете звездой праздника!

Раньше мы писали о том, какие прически будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, от каких причесок лучше отказаться женщинам после 40 лет.

праздники мода прически Новый год стиль

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