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Новая стрижка 2025 — стильная и не требует укладки

5 декабря 2024 16:02
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стрижка, которую не нужно укладывать – главный тренд 2025 года
Стрижка волос. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мечта каждой женщины — просыпаться с идеальной прической без длительных укладок и использования стайлинговых средств. Теперь это возможно благодаря смартстрижке, или, как ее еще называют, "умной стрижке".

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Что такое смартстрижка

Смартстрижка — это техника, которая позволяет выглядеть ухоженно даже без ежедневных усилий. Главный секрет такой прически заключается в профессионализме мастера, учитывающего все особенности волос и внешности клиентки.

Парикмахер анализирует тип волос, его структуру, форму лица, образ жизни и даже привычки, например, какие головные уборы носит женщина. На основе данных он создает стрижку, которая будет выглядеть идеально в любой ситуации.

Кому подходит смартстрижка

Смартстрижка универсальна — она может быть выполнена для любой длины волос.

Для коротких волос: пикси-боб или гарсон — стильные варианты, которые всегда смотрятся аккуратно.

Новая стрижка 2025 — стильная и не требует укладки - фото 1
Вариант смартстрижки для коротких волос. Фото с Instagram

Для средней длины: стремянка придает объем и легкость.

Новая стрижка 2025 — стильная и не требует укладки - фото 2
Вариант смартстрижки на среднюю длину. Фото с Instagram

Для длинных волос: каскад с челкой или градуировкой создает естественную динамику и легкость.

Новая стрижка 2025 — стильная и не требует укладки - фото 3
Смартстрижка на длинные волосы. Фото с Instagram

Почему стоит выбрать смартстрижку

В первую очередь это удобно, ведь она не требует никаких сложных укладок или дополнительных средств. Волосы именно "ложатся", как нужно.

Стрижка полностью адаптируется к вашему облику и стилю жизни, а главное всегда выглядит идеально.

Новая стрижка 2025 — стильная и не требует укладки - фото 4
Каре тоже является одним из вариантов смартстрижки. Фото с Instagram

Смартстрижка — это не только о красоте, но и о комфорте. Если вы хотите прическу, которая будет работать на вас, обратитесь к профессиональному стилисту, который сможет создать настоящее произведение искусства из ваших волос.

Раньше мы писали о том, какие можно сделать стрижки на короткие волосы с целью скрыть возраст.

Также мы сообщали, какие пять женских причесок категорически не нравятся мужчинам.

мода тренды стрижки красота стиль

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