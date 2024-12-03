Зачіски, які дратують чоловіків — антитренди, що вас здивують

Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними
Жіноча зачіска — це не лише частина образу, але й те, на що звертають увагу чоловіки. Деякі зачіски можуть викликати у чоловіків подив або навіть неприйняття. Важливо пам'ятати, що ваш стиль — це ваша справа, але іноді цікаво дізнатися, що думають про це представники сильної статі.
Сайт Новини.LIVE виділив кілька зачісок, які чоловікам, за їхніми словами, не подобаються.
Надто довге волосся
Хоча багато хто вважає довге волосся символом жіночності, це працює лише за умови, що воно здорове і доглянуте. Якщо волосся виглядає тьмяним чи заплутаним, навряд чи це справить гарне враження.
Штучні кучері
Чоловіки часто вважають красивими природні локони, але не надто захоплюються зачісками, які мають неприродний вигляд. Якщо кучері створені за допомогою плойки і виглядають занадто акуратно, це може здаватися фальшивим.
Ефект мокрого волосся
Зачіска в стилі "щойно з душу" підходить для пляжного відпочинку, але в повсякденному житті чоловіки сприймають її як недоглянутість. Волосся з таким укладанням може мати вигляд жирного або брудного.
Зачіски з виголеною ділянкою волосся
Цей стиль має яскравий й епатажний вигляд, але багато чоловіків вважають його занадто агресивним і "нежіночним". Виголена скроня чи потилиця сприймаються як сміливий експеримент, який підходить не кожній жінці.
Африканські коси
Хоча коси виглядають стильно й оригінально, чоловіки часто вважають їх спробою привернути зайву увагу. Крім того, не всім до вподоби штучність у зовнішності.
Але пам'ятайте, що не варто орієнтуватися виключно на чужу думку. Головне, щоб вам подобалася ваша зачіска, і ви почувалися впевнено. А чоловіки оцінять те, як ви себе несете, а не лише вашу стрижку чи укладку.
Раніше ми писали про трендові зачіски 2025.
Також ми повідомляли про стрижки для короткого волосся, що приховують вік.
Читайте Новини.LIVE!