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Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними

3 грудня 2024 16:24
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Зачіски, які дратують чоловіків — антитренди, що вас здивують
Жіноча зачіска. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Жіноча зачіска — це не лише частина образу, але й те, на що звертають увагу чоловіки. Деякі зачіски можуть викликати у чоловіків подив або навіть неприйняття. Важливо пам'ятати, що ваш стиль — це ваша справа, але іноді цікаво дізнатися, що думають про це представники сильної статі.

Сайт Новини.LIVE виділив кілька зачісок, які чоловікам, за їхніми словами, не подобаються.

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Надто довге волосся

Хоча багато хто вважає довге волосся символом жіночності, це працює лише за умови, що воно здорове і доглянуте. Якщо волосся виглядає тьмяним чи заплутаним, навряд чи це справить гарне враження.

Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними - фото 1
Дуже довге волосся. Фото з Instagram

Штучні кучері

Чоловіки часто вважають красивими природні локони, але не надто захоплюються зачісками, які мають неприродний вигляд. Якщо кучері створені за допомогою плойки і виглядають занадто акуратно, це може здаватися фальшивим.

Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними - фото 2
Кучері. Фото з Instagram

Ефект мокрого волосся

Зачіска в стилі "щойно з душу" підходить для пляжного відпочинку, але в повсякденному житті чоловіки сприймають її як недоглянутість. Волосся з таким укладанням може мати вигляд жирного або брудного.

Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними - фото 3
Ефект мокрого волосся. Фото з Instagram

Зачіски з виголеною ділянкою волосся

Цей стиль має яскравий й епатажний вигляд, але багато чоловіків вважають його занадто агресивним і "нежіночним". Виголена скроня чи потилиця сприймаються як сміливий експеримент, який підходить не кожній жінці.

Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними - фото 4
Стрижка з виголеною потилицею. Фото з Instagram

Африканські коси

Хоча коси виглядають стильно й оригінально, чоловіки часто вважають їх спробою привернути зайву увагу. Крім того, не всім до вподоби штучність у зовнішності.

Чоловіки не оцінили — 5 зачісок, які вони вважають провальними - фото 5
Африканські коси. Фото з Instagram

Але пам'ятайте, що не варто орієнтуватися виключно на чужу думку. Головне, щоб вам подобалася ваша зачіска, і ви почувалися впевнено. А чоловіки оцінять те, як ви себе несете, а не лише вашу стрижку чи укладку.

Раніше ми писали про трендові зачіски 2025.

Також ми повідомляли про стрижки для короткого волосся, що приховують вік.

жінки стрижки краса стиль чоловіки

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