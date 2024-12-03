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Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными

3 декабря 2024 16:24
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Раздражающие мужчин прически — антитренды, которые вас удивят
Женская прическа. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Женская прическа — это не только часть образа, но и то, на что обращают внимание мужчины. Некоторые прически могут вызвать у мужчин недоумение или даже неприятие. Важно помнить, что ваш стиль — это ваше дело, но иногда интересно узнать, что думают об этом представители сильного пола.

Сайт Новини.LIVE выделил несколько причесок, которые мужчинам, по их словам, не нравятся.

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Слишком длинные волосы

Хотя многие считают длинные волосы символом женственности, это работает только при условии, что они здоровы и ухожены. Если волосы выглядят тусклыми или запутанными, вряд ли это произведет хорошее впечатление.

Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными - фото 1
Очень длинные волосы. Фото с Instagram

Искусственные кудри

Мужчины часто считают красивыми естественные локоны, но не слишком увлекаются прическами, которые выглядят неестественно. Если локоны созданы с помощью плойки и выглядят слишком аккуратно, это может казаться фальшивым.

Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными - фото 2
Кудри. Фото с Instagram

Эффект мокрых волос

Прическа в стиле "только из душа" подходит для пляжного отдыха, но в повседневной жизни мужчины воспринимают ее как неухоженность. Волосы с такой укладкой могут выглядеть жирными или грязными.

Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными - фото 3
Эффект мокрых волос. Фото с Instagram

Прически с выбритым участком волос

Этот стиль выглядит ярко и эпатажно, но многие мужчины считают его слишком агрессивным и "неженским". Выбритый висок или затылок воспринимаются как смелый эксперимент, подходящий не каждой женщине.

Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными - фото 4
Стрижка с выбритым затылком. Фото с Instagram

Африканские косы

Хотя косы выглядят стильно и оригинально, мужчины часто считают их попыткой привлечь излишнее внимание. Кроме того, не всем нравится искусственность во внешности.

Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными - фото 5
Африканская коса. Фото с Instagram

Но помните, что не стоит ориентироваться исключительно на чужое мнение. Главное, чтобы вам нравилась ваша прическа, и вы чувствовали себя уверенно. А мужчины оценят, как вы себя несете, а не только вашу стрижку или укладку.

Раньше мы писали о трендовых прическах 2025 года.

Также мы сообщали о стрижках для коротких волос, скрывающих возраст.

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