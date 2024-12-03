Раздражающие мужчин прически — антитренды, которые вас удивят

Мужчины не оценили – 5 причесок, которые они считают неудачными
Женская прическа — это не только часть образа, но и то, на что обращают внимание мужчины. Некоторые прически могут вызвать у мужчин недоумение или даже неприятие. Важно помнить, что ваш стиль — это ваше дело, но иногда интересно узнать, что думают об этом представители сильного пола.
Сайт Новини.LIVE выделил несколько причесок, которые мужчинам, по их словам, не нравятся.
Слишком длинные волосы
Хотя многие считают длинные волосы символом женственности, это работает только при условии, что они здоровы и ухожены. Если волосы выглядят тусклыми или запутанными, вряд ли это произведет хорошее впечатление.
Искусственные кудри
Мужчины часто считают красивыми естественные локоны, но не слишком увлекаются прическами, которые выглядят неестественно. Если локоны созданы с помощью плойки и выглядят слишком аккуратно, это может казаться фальшивым.
Эффект мокрых волос
Прическа в стиле "только из душа" подходит для пляжного отдыха, но в повседневной жизни мужчины воспринимают ее как неухоженность. Волосы с такой укладкой могут выглядеть жирными или грязными.
Прически с выбритым участком волос
Этот стиль выглядит ярко и эпатажно, но многие мужчины считают его слишком агрессивным и "неженским". Выбритый висок или затылок воспринимаются как смелый эксперимент, подходящий не каждой женщине.
Африканские косы
Хотя косы выглядят стильно и оригинально, мужчины часто считают их попыткой привлечь излишнее внимание. Кроме того, не всем нравится искусственность во внешности.
Но помните, что не стоит ориентироваться исключительно на чужое мнение. Главное, чтобы вам нравилась ваша прическа, и вы чувствовали себя уверенно. А мужчины оценят, как вы себя несете, а не только вашу стрижку или укладку.
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