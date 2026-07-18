Носки с сандалиями и лоферами: тренд, покоривший лето 2026 года

Девушки в стильных носках. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Еще несколько лет назад сочетание носков с летней обувью вызывало немало споров. Сегодня же этот прием прочно вошел в число главных модных тенденций. Его можно увидеть и на показах, и в образах инфлюенсерок, и просто на улицах модных столиц.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue расскажут об этом тренде подробнее.

К тому же этим летом погода постоянно меняется. Жаркие дни чередуются с прохладными утрами и вечерами, поэтому тонкие хлопковые носки стали не только стильным, но и практичным дополнением гардероба.

Спортивные сандалии

Если кроссовки уже немного надоели, стоит обратить внимание на спортивные сандалии. В сочетании с белыми носками они выглядят современно и непринужденно. Такое сочетание еще и добавляет комфорта: ноги меньше натираются, если приходится много ходить.

Спортивные сандалии в образе. Фото: Instagram/immillieholmes

Сабо на массивной подошве

Сабо и сами по себе привлекают внимание, но с носками образ выглядит еще интереснее. Именно этот небольшой акцент добавляет фактурности и делает даже простой наряд более продуманным. Особенно хорошо смотрятся однотонные светлые носки.

Носки с сабо. Фото: Instagram/megsbustard

Лаконичные босоножки

Еще один тренд, который быстро набрал популярность, — короткие носки или полуноски, прикрывающие только пятку. Их активно популяризировал Miu Miu, а теперь этот прием можно увидеть далеко за пределами подиумов. Они не только защищают ноги от натирания, но и придают босоножкам необычный вид, сочетая женственность с легким спортивным настроением.

Босоножки с носками. Фото: Instagram/whatgigiwears

Лоферы

Белые носки с лоферами уже стали современной классикой. Такой дуэт прекрасно сочетается с мини-юбками, легкими платьями, шортами или широкими брюками. Если хочется создать образ в легком стиле преппи, именно эта комбинация станет одним из лучших вариантов.

Лоферы с носками. Фото: Instagram/clarisse_vsr

Этим летом носки уже не воспринимаются как случайный элемент гардероба. Они стали полноценной деталью образа, которая может сделать даже самое простое сочетание обуви и одежды интереснее и одновременно добавить комфорта в переменчивую летнюю погоду.

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