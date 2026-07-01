Неожиданный тренд из 90-х: какая прическа снова в моде

Стильные прически. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Еще несколько лет назад в моде были волосы, которые выглядели так, будто высохли сами по себе. Легкие волны, естественная текстура и ни малейшего намека на сложную укладку. Но, похоже, этот тренд постепенно уходит в прошлое.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

В моду стремительно возвращаются объемные прически, которые ассоциируются с концом 1990-х и началом 2000-х годов. Та самая укладка на браш, ради которой раньше женщины часами сидели в салонах и тщательно берегли прическу от дождя и ветра.

Сегодня пышные волосы снова оказались в центре внимания. Гладкие пряди, подкрученные кончики и выразительный объем у корней все чаще можно увидеть как на подиумах, так и в повседневной жизни. Такая прическа мгновенно делает образ более ухоженным и придает уверенности.

Когда-то укладка феном и круглой щеткой была настоящим символом роскошного стиля. Во многих крупных городах женщины регулярно записывались на так называемые процедуры blow-dry, чтобы поддерживать идеальную форму волос в течение всей недели. Для этого использовали сухой шампунь, специальные спреи и даже избегали прогулок в сырую погоду.

Затем наступила эра естественности. На первый план вышли легкий макияж, минимализм и отсутствие видимых усилий в уходе за внешностью. Волосы, высушенные без фена, стали восприниматься как признак современного стиля, а слишком тщательная укладка многим казалась устаревшей.

Какая прическа будет актуальной в 2026 году

Все больше знаменитостей возвращают в тренды большие локоны и объемные прически. Среди них — певица Сабрина Карпентер, которая сделала пышную укладку частью своего узнаваемого образа. Не менее активно демонстрирует объемные волосы британская певица Оливия Дин, чьи прически уже вдохновили тысячи пользователей соцсетей на эксперименты с феном и брашом.

Возвращение этого тренда заметно и в кино, и в сериалах. Стилисты все чаще выбирают для героинь крупные волны, блестящие локоны и выразительный объем у корней вместо максимально естественных причесок.

Парикмахеры также отмечают изменение запросов клиенток. Многие хотят, чтобы волосы выглядели более густыми, блестящими и структурированными. Особенно популярными стали многослойные стрижки, которые помогают создать дополнительный объем без сложных манипуляций.

О популярности такой укладки свидетельствуют и социальные сети. Видео с пошаговыми инструкциями по домашней сушке волос феном набирают миллионы просмотров, а ролики с советами по созданию объема регулярно попадают в рекомендации.

Бьюти-эксперты объясняют это просто: после нескольких лет сдержанного минимализма люди снова хотят более ярких образов. Это касается не только волос. В моду возвращаются более выразительные силуэты в одежде, классический маникюр и глянцевые текстуры в макияже.

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