Не только для гостей: почему и дома важно хорошо выглядеть

Стильная домашняя одежда. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Наверное, у каждой женщины дома найдется та самая старая футболка, которую уже давно жалко надевать куда-либо, но рука не поднимается выбросить. Она удобная и привычная. И кажется, что для дома этого вполне достаточно. Но интересно, что именно домашняя одежда часто влияет на настроение сильнее, чем мы думаем.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Почему дома стоит носить красивую одежду

Когда вы переодеваетесь в чистую, красивую и удобную одежду, меняется не только внешний вид. Появляется желание ухаживать за собой, заниматься домашними делами, готовить ужин или просто с удовольствием проводить время. Даже настроение часто становится лучше.

А вот старые футболки, растянутые брюки или одежда, которая давно утратила опрятный вид, постепенно создают совсем другое ощущение. В такой одежде легче провести весь день без настроения, откладывая даже простые дела.

Не зря психологи давно говорят о том, что одежда влияет на внутреннее состояние человека. Это касается не только деловых костюмов или праздничных платьев. То, что мы носим дома, также имеет значение. Если человек нравится себе в зеркале даже без макияжа и сложной прически, это положительно влияет на уверенность в себе.

Сегодня легко найти вещи, которые одновременно дарят комфорт и выглядят стильно. Приятные на ощупь ткани, свободный крой и красивые цвета позволяют чувствовать себя уютно, не жертвуя внешним видом.

Для дома стоит иметь несколько разных комплектов в зависимости от ситуации. Например, пижама станет отличным выбором для вечернего отдыха или неспешного утра выходного дня. Если хочется чего-то более легкого, подойдет ночная рубашка из приятной к телу ткани, в которой комфортно спать даже в жару.

Не менее практичным остается халат. Он пригодится после душа, во время утренних сборов или когда хочется укутаться в что-то уютное с чашкой чая в руках.

Для тех, кто много времени проводит дома или работает удаленно, хорошим решением станет домашний костюм. В нем удобно работать за компьютером, заниматься домашними делами или встретить гостей, заглянувших без предупреждения.

Иногда достаточно лишь обновить домашний гардероб, чтобы по-другому воспринимать обычные будни. Красивая одежда для дома — это не для кого-то другого. Это, прежде всего, о собственном ощущении комфорта, уверенности и заботе о себе. Ведь приятно хорошо выглядеть не только тогда, когда выходишь из дома, но и тогда, когда просто проводишь вечер в собственном доме.

Ранее мы писали о том, какие брюки от Zara вызвали массу обсуждений в социальных сетях. У большинства обладательниц они сползают во время ходьбы.

Также Новини.LIVE сообщали, почему модные бермуды могут подойти не всем. Очень важную роль здесь играет длина.